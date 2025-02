Champions, ribaltone in panchina: esonerato prima dei Playoff

Colpo di scena con la notizia che arriva e riguarda da vicino anche la squadra italiana perché c’è stato un clamoroso esonero prima dei Playoff Champions.

Un ribaltone immediato in panchina che nessuno si aspettava, soprattutto perché arrivato a pochissime ore da quella che sarebbe dovuta essere la conferenza stampa della prossima partita che vale tanto con i Playoff Champions League che ora rischiano davvero di trasformarsi in un disastro per quanto è accaduto.

La decisione è arrivata nelle ultime ore dalla società che ha deciso di esonerare l’allenatore prima della partita di Champions League. Una scelta difficile e dura da prendere che cambia totalmente le cose anche per il club italiano.

Adesso bisognerà ricambiare forse anche la strategia tattica perché la squadra che si andrà ad affrontare potrebbe non dare più gli stessi punti di riferimento. E’ arrivata una decisione forte con l’esonero dell’allenatore prima della Champions.

Esonero prima dei Playoff Champions: la scelta del club

un colpo di scena che nessuno avrebbe pronosticato, perché il periodo non era di quelli felici per la società che ha però voluto ribaltare la situazione e stravolto tutto proprio prima di un match storicamente molto importante. Perché prima dei Playoff Champions che è stato esonerato l’allenatore.

Una svolta clamorosa quella che è arrivata con la decisione presa direttamente dal Feyenoord che ha esonerato l’allenatore Brian Priske e parte del suo staff alla vigilia della partita col Milan di Champions. Perché la gara si giocherà mercoledì 12 febbraio e proprio in queste ore è arrivata la decisione definitiva.

Salta dunque la conferenza stampa di Priske esonerato dal Feyenoord che ha spiegato la motivazione nel comunicato ufficiale e nella giornata di domani verrà annunciato un nuovo allenatore e il suo staff tecnico ad interim per traghettare la squadra iniziando proprio con il Milan di Conceicao in Champions.

Per mancanza di alchimia con la dirigenza ed alcuni risultati negativi che è stato esonerato Priske dal Feyenoord e ora bisognerà aspettare le prossime ore per la scela del club olandese che ha stravolto tutto proprio a cavallo della prossima partita di Champions contro il Milan che vale l’accesso agli Ottavi.