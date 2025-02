Arriva Kean per 52 milioni: derby di calciomercato sulla clausola

La clausola rescissoria di Moise Kean permette al calciatore di essere padrone del suo destino, per il futuro possibile lontano dalla Fiorentina.

Dalle 20 partite con zero gol e due ammonizioni nella passata stagione alla Juventus di Allegri ai 15 gol in 22 partite in Serie A, con i due assist trovati, passando pure per i tre gol in cinque partite di Conference League e il gol trovato nella singola partita disputata in Coppa Italia. Insomma, per Moise Kean è un’altra vita quella che si gode a Firenze.

Una nuova vita, quella alla Fiorentina, che porta il classe 2000 che, il 28 febbraio compirà i suoi 25 anni e che vede, nel pieno vivo della sua carriera, la possibilità di essere il centro di calciomercato che sarà, a fine stagione, per un derby che si accende sui 52 milioni di euro della clausola.

Fiorentina, 52 milioni di euro per Moise Kean: è derby di calciomercato

In questo momento ipotizzare una Fiorentina senza Moise Kean è quasi utopia, ma i 52 milioni presenti all’interno del suo contratto, per quanto riguarda la sua clausola rescissoria, accendono rumors di calciomercato che si concretizzano già adesso a febbraio, in vista di ciò che accadrà a fine stagione.

Il calciomercato su Kean si è già acceso ed è chiaro che sia così, di fronte alla stagione brillante che sta vivendo e sull’ennesimo banco di prova che vorrà superare, a San Siro, con i viola che sognano il doppio colpo dopo quanto già successo all’Artemio Franchi, nel 3-0 piazzato ai danni dell’Inter che insegue il Napoli capolista in Serie A.

La Fiorentina sogna la Champions League e Moise Kean sogna i grandi palcoscenici. Quelli che ha già vissuto con il PSG e con la Juventus, giocando assieme ai grandi campioni come Mbappè e Cristiano Ronaldo. Da capire se li vivrà con la Fiorentina o se, via clausola rescissoria e dando vita al derby di calciomercato del quale se ne parla questa mattina tra le colonne di Tuttosport, altrove.

Chi prende Moise Kean: l’ipotesi sulla clausola rescissoria

L’interesse di calciomercato è globale su Moise Kean. Non piace più soltanto in Italia, che pure per quelle cifre, vede diversi club tra le opzioni del bomber italiano. Con Luciano Spalletti che pure può dormire finalmente sonni tranquilli per quanto si sta vedendo sia con lui che con Retegui, in Serie A ci sono Inter e Napoli tra le opzioni per il bomber di Vercelli, con i partenopei che potrebbero investire i 52 milioni per rimpiazzare Kvara, affiancando Moise Kean a Lukaku, liberando sia Raspadori che Simeone poi, in futuro e vedendo Kean come alternativa sia al centro che sulla corsia. Ma l’attaccante italiano piace anche all’estero e ci sono due big di Premier pronte a piombare su di lui.

Derby di calciomercato su Kean: destinazione Londra

Il derby che si accende su Kean, per quelle che sono le opzioni attraverso la sua clausola rescissoria, è legato a quello di Londra. È lì che sia Chelsea che Arsenal, avrebbero messo gli occhi su Moise Kean vedendo soprattutto il club dei Gunners intenzionato ad esercitare la clausola per prendere Kean. A Moise la decisione, poi, del trasferimento a Londra o sulla permanenza in Italia, tra Fiorentina e altre opzioni in Serie A.