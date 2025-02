Altro esonero in Serie A: c’è un grande ritorno in panchina

Possibile e clamoroso colpo di scena in Serie A perché in queste ore ci sono la valutazioni in corso per l’esonero in panchina e l’immediato ritorno dell’ex allenatore.

Sono stati diversi i cambi in panchina in Serie A e adesso un altro allenatore può essere esonerato. Perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano quella che può essere la scelta della società di andare a cambiare in corsa le cose che possono essere decisive per il resto della stagione.

Perché la società ha intenzione di provare a dare una scossa a quello che è un momento negativo e ci sono diverse opzioni che possono essere selezionate per cambiare le cose. In questo momento si parla anche di quello che può essere l’esonero dell’attuale allenatore.

Può essere sempre più vicino l’altro cambio in panchina in Serie A con uno degli allenatori a rischio esonero e che può fare spazio a quello che sarà poi l’ex allenatore. Perché attualmente la situazione è ben chiara e riguarda quella che può essere la scelta da parte del club di riportare subito l’ex tecnico di nuovo nel campionato italiano per cercare di ottenere grandi risultati.

Esonero in Serie A: decisa la scelta del club

In questo momento sembra tutto ben deciso da parte della società perché vuole provare a cambiare le cose e per questo valuterà proprio in queste ore la disponibilità del nuovo allenatore dopo l’esonero.

Sono in corso le valutazioni in casa Monza riguardo il possibile esonero di Bocchetti dopo il pesante ko in campionato contro la Lazio. Una situazione ormai compromessa per il club brianzolo che con il nuovo e giovane allenatore ha ottenuto solo risultati negativi e senza mai vincere.

Ora la posizione di Bocchetti è in forte bilico e può esserci anche l’esonero con il Monza pronto a richiamare Alessandro Nesta in panchina dopo che era stato sollevato dall’incarico proprio nelle settimane precedenti dopo che il club si ritrovava in ultima posizione.

In questo momento il Monza è sempre all’ultimo posto in Serie A con appena 13 punti conquistati in 24 partite di campionato e serve solo un miracolo per la salvezza.