Juventus, bivio Thiago Motta: c’è una nuova voce sull’esonero

Possibile colpo di scena in Serie A dove ci sono delle notizie riguardanti il possibile esonero di Thiago Motta dalla Juventus con l’allenatore a serio rischio.

Perché il club bianconero in questo momento potrebbe seriamente pensare di fare delle nuove valutazioni sul giovane allenatore che potrebbe sentirsi davvero a rischio se i risultati dovessero continuare a mancare. Adesso ci sono delle novità riguardo il possibile esonero di Thiago Motta.

Perché la Juventus ha cercato di puntare il più possibile su di lui dandogli massima fiducia e disponibilità, tanto che dopo il calciomercato estivo sono arrivati grandi acquisti anche nella sessione di riparazione invernale.

Adesso però in casa Juve ci saranno delle valutazioni su Thiago Motta in vista delle prossime partite. Perché adesso, in quelle che saranno le prossime settimane, si andrà a tirare la somma del risultato finale per quanto riguarda ciò che sarà il futuro dell’allenatore.

Juventus, esonero Thiago Motta: la decisione definitiva

Occhio a quello che può accadere perché Thiago Motta ha voluto provare a tirare un po’ acqua al suo mulino facendo notare i tanti gravi infortuni che sono capitati alla Juventus in questo inizio di stagione. Adesso ci sono delle novità molto importanti che arrivano riguardo le scelte che può fare il club bianconero nei confronti del tecnico.

Adesso ci sono delle nuove notizie perché la Juventus può anche pensare che il suo allenatore dovrà dare risposte con risultati continui visto che Thiago Motta ora è sempre in bilico e a rischio. La società ha fatto capire che non è così, ma è chiaro che le cose possono cambiare in vista delle prossime settimane.

Perché è attraverso i risultati che ci sarà una decisione definitiva su Thiago Motta che si gioca la panchina con la Juventus. L’allenatore avrà diverse settimane per aggiustare le cose e dimostrare di essere capace di poter dare qualcosa di importante al futuro bianconero.

Attenzione a quello che può accadere con il rischio che alla Juventus possa arrivare anche una decisione forte nei confronti di Thiago Motta.