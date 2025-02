Inter, Inzaghi il colpevole: scoppia il caso

Novità importanti arrivano che riguardano il futuro di Simone Inzaghi ora a forte rischio dopo quello che è accaduto nell’ultima partita tra Fiorentina e Inter.

Una vera batosta quasi senza precedenti, almeno negli ultimi anni dalla gestione Conte in poi, perché la squadra di Simone Inzaghi ha perso per ben 3-0 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino nel recupero della 14esima giornata di Serie A che fu sospesa per il malore di Bove.

Erano 6 anni che l’Inter non perdeva una partita con ben 6 gol di scarto e per questo che ora ci si interroga su tutto quello che è accaduto con lo stesso allenatore Simone Inzaghi che ci mette la faccia e fa mea culpa.

Arrivano adesso aggiornamenti su quella che è una situazione piuttosto spinosa perché l’Inter al momento ha perso l’occasione di agganciare il Napoli al primo posto e si ritrova -3 in classifica di Serie A. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro con anche possibili valutazioni in corso nella società.

Caso Inter: è colpa di Inzaghi, la situazione

Bisognerà capire come potrebbero andare le cose da qui alla fine della stagione visto che tra l’Inter e Simone Inzaghi non sempre c’è stato un rapporto sereno, considerando che più volte in passato sono uscite fuori voci su un possibile esonero e anche notizie sue dei contatti della società avuti con altri allenatori.

Adesso, dopo Fiorentina-Inter 3-0, ci sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi che si prende tute le colpe per quello che si è visto in campo con ben 4 attaccanti mandati in campo (Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic) nel corso della partita e nessuno di loro è mai riuscito a tirare in porta.

Per questo ora scoppia il caso per l’Inter con Inzaghi e la squadra sotto accusa per la brutta prestazione e il pesante ko subito in campionato. Adesso bisognerà capire come possono andare le cose da qui al termine della stagione e se ci saranno altri passi falsi che possono sicuramente portare a cambiare alcune cose.