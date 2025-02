Calciomercato Serie A, colpo sul gong: arriva dagli svincolati

Colpo di scena per il campionato di Serie A che è pronto ad accogliere il grande bomber che firmerà nelle prossime ore il suo nuovo contratto dopo un periodo da svincolato.

Non è finito a quanto pare il mercato di Serie A per alcuni club che fanno sul serio e vogliono fare di tutto per raggiungere i propri obiettivi. Perché adesso ci sarebbe un’altra società che fa sul serio e vuole provare a chiudere l’affare da un momento all’altro in vista delle prossime ore e per concludere al meglio la stagione.

Ci sono aggiornamenti che riguardano proprio il possibile acquisto di un bomber dal calciomercato svincolati per un club di Serie A che fa sul serio e ci proverà fino alla fine per andarsi a rinforzare ancora.

La svolta può arrivare proprio in queste prossime ore perché adesso c’è una società che fa sul serio e spinge per provare a portare in Italia un talento che negli anni è stato più volte accostato alle grandi squadre di Serie A. Adesso però l’affare potrebbe chiudersi davvero perché ci sono dei nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla vicenda.

Calciomercato Serie A: colpo in attacco dagli svincolati

A lavoro la società per cercare l’intesa totale con il giocatore e il suo entourage che in questo momento pare siano a lavoro per definire gli ultimi dettagli e poi ci sarà una grande occasione per il giocatore stesso di approdare in Serie A.

Perché arrivano conferme in merito a quello che può essere l’acquisto del Venezia per Wissam Ben Yedder, attaccante che ha fatto la storia in Ligue 1 con il Monaco, ma che oggi è svincolato. In questo momento il club lagunare si trova al penultimo posto in classifica e non vuole perdere terreno dalla zona salvezza.

In questi giorni è andato via l’ormai ex capitano e punto di riferimento offensivo Joel Pohjanpalo ed è arrivato Fila. Ma potrebbe non essere l’unico sforzo che il club ha deciso di fare in attacco. Perché nelle ultime settimane si è accesa la clamorosa pista che potrebbe portare al trasferimento di Ben Yedder al Venezia.

In queste ore sono in corso le valutazioni finali e dopo il weekend si saprà la verità su come andrà a finire tra Ben Yedder e il Venezia.