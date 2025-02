Zirkzee torna in Serie A, sarà il primo acquisto dell’estate

Joshua Zirkzee sempre più fuori dal progetto del Manchester United e occhio al suo clamoroso ritorno in Serie A in vista dei prossimi mesi per l’estate.

Se uno vedesse in un primo momento i numeri di Zirkzee di quest’anno con il Manchester United non parlerebbe di una situazione disastrosa per l’attaccante olandese. Perché in questo momento, il giocatore arrivato in estate per poco più di 40 milioni di euro, marca 35 presenze con la maglia dei Red Devils in tutte le competizioni con 4 gol fatti e 2 assist.

Andando a vedere più nel dettaglio però si evince che alla fine Zirkzee ha totalizzato soltanto 1370 minuti in tutte queste presenze che lo rendono un giocatore che non scende in campo nemmeno per 40 minuti a gara di media con il Man Utd.

Per questo motivo che ora si cerca di capire quale può essere la reale idea che ha il Manchester United e il suo nuovo allenatore Amorim nei confronti di Zirkzee che non sembra per niente rientrare nei piani della società inglese in vista del futuro. Il club vuole prendere un nuovo attaccante e per questo è disposto a lasciare andare l’olandese, magari proprio in Serie A.

Calciomercato Serie A: riportano Zirkzee in Italia

In vista dell’estate, quindi, c’è una grande occasione con Joshua Zirkzee che è un profilo davvero appetibile per molti. Perché ad oggi l’attaccante olandese ha ancora 23 anni e per questo che calando il prezzo potrebbe essere un giocatore che farebbe comodo a molti club di Serie A per i numeri che ha fatto vedere.

Al momento ci sono delle situazioni con il suo agente che cerca di capire se possa esserci un futuro al Manchester United oppure troverà subito una nuova strada per Zirkzee che in Serie A piace ad alcuni club. Tra le società interessate ci sono sicuramente Napoli, Milan, Inter e Juventus da tempo.

Al momento però chi potrebbe avere il posto libero e la disponibilità economica per il colpo potrebbe essere proprio il Napoli. Perché Zirkzee al Napoli piace ed è un profilo che si continuerà a seguire per capire se ci sarà l’occasione di trovare un’intesa. Un ostacolo ad oggi può essere il suo alto ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.