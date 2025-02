“La Juve spiegherà tutto”, rottura col club? La verità sull’addio

Parole in riferimento a ciò che è successo in questo mese di calciomercato, intenso, vissuto in casa Juventus.

I bianconeri hanno trattenuto alcuni dei suoi migliori calciatori, ne hanno presi poi altri e l’intento è stato quello di tenere alto il livello proprio dell’intero organico a disposizione di Thiago Motta.

Un organico, quello bianconero, che ha improvvisamente visto la possibilità di perdere uno dei migliori calciatori proprio della rosa dell’italo-brasiliano, a causa di una proposta monstre da parte di uno dei top club al mondo. Si tratta infatti del calciatore sul quale si sono aperte le possibilità di vedere un sostituto in quel ruolo, sia nel mercato attuale e che si è appena concluso, quello di “riparazione”, che in ottica futura, per il calciomercato che sarà in estate per la Juve. A prendere voce è stato il suo agente che, in maniera molto chiara, ha detto esplicitamente che sarà la Juventus a dare spiegazioni a tal proposito.

Juventus, il “dietro le quinte” svelato dall’agente: cosa è successo

Il perché non si è concretizzata l’operazione, dovrà spiegarlo la Juventus. L’agente ne parla chiaramente e svela tutta la sua verità su cosa è successo in questo mese di gennaio e che non ha visto la Juve procedere con una cessione importantissima che avrebbe cambiato sia il mercato della stessa Juventus, che il futuro del calciatore.

Ai microfoni radiofonici ha preso voce l’agente Giovanni Bia che, parlando del suo assistito, ha risposto alle domande sul mancato trasferimento con addio alla Juventus.

L’agente di Andrea Cambiaso è stato chiaro: “Sarà la Juve a dire cosa è successo”, facendo il suo chiaro riferimento al mancato trasferimento del terzino in Premier League, con destinazione al Manchester City. Il riferimento infatti, pare sia all’averlo trattenuto senza permettergli di trasferirsi, nel mercato di gennaio, al club britannico.

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni dell’agente dopo la mancata cessione

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’agente di Andrea Cambiaso, Giovanni Bia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mancato approdo al City da parte proprio del terzino della Juventus: “Cambiaso al City? Era tutto vero, Guardiola lo voleva. Se non se n’è fatto più nulla, bisogna chiederlo alla Juventus. Spiegherà la Juve cosa è successo”.

Discorso rimandato a giugno: finita l’esperienza alla Juve?

Potrebbe già essere finita l’esperienza di Andrea Cambiaso alla Juventus, per la grande occasione che arriverebbe al Manchester City per lui. Così come per Calafiori, l’opportunità per il calciatore italiano è quella di giocare titolare in Premier League, in uno dei club che lotta per la vittoria della Champions League stagione dopo stagione. Le intenzioni sono sempre le stesse. La Juventus, per cederlo, vorrà incassare una cifra di almeno 60-70 milioni di euro e non andrà a calare quelle che sono le proprie pretese economiche.