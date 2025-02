Calciomercato: Orsolini sta firmando, sarà il primo acquisto

Uno dei giocatori italiani che sta dimostrando maggiore talento in circolazione in questi anni e ora può arrivare la svolta perché Riccardo Orsolini può firmare con un nuovo club.

Già in questa sessione di gennaio è stato ad un passo dall’addio perché ci ha provato in maniera concreta il Milan con una ricca offerta da 18 milioni più Okafor per prendere Orsolini dal Bologna, ma il club emiliano di Joey Saputo ha deciso di declinare l’offerta e tenersi stretto fino al termine della stagione il proprio campioncino che anche quest’anno si sta rivelando l’arma in più.

Adesso però bisognerà aspettare l’estate perché è inevitabile che continuando in questo modo (anche se al momento è infortunato da un po’ di tempo) possano arrivare delle nuove offerte per Orsolini che può essere anche ceduto di fronte a cifre folli. Ma la volontà del Bologna è chiaramente quella di provare a trattenere il giocatore ad ogni costo e per questo motivo ha una strategia ben precisa.

Calciomercato: Orsolini firma un nuovo contratto

Possibile svolta di calciomercato immediata dopo la sessione di riparazione del mercato invernale perché ora ci sono degli aggiornamenti sul futuro di Riccardo Orsolini che può approdare anche in un nuovo club.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere viste le ultime notizie riguardanti la scelta di andare a chiudere l’affare più importante che può dare un segnale deciso alla carriera di Riccardo Orsolini che può seriamente approdare in una nuova squadra di fronte a folli cifre.

Ma il suo club ha già fatto partire i lavori e vuole continuare a confermarsi tra le big italiane. Ormai con Saputo è cambiata la musica a Bologna e per questo motivo che il dt Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio stanno già lavorando per i possibili rinnovi e c’è anche Orsolini.

Il Bologna vuole rinnovare il contratto di Riccardo Orsolini e farlo diventare un perno centrale nel progetto per cercare di diventare sempre di più una big del campionato italiano con uno dei giocatori più forti nel suo ruolo in Serie A.