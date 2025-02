Inter, rivoluzione a centrocampo: 3 grandi addii, presi i sostituti

Via alla rivoluzione in casa Inter con la società che proverà a cambiare totalmente il volto al centrocampo della squadra di Simone Inzaghi e in vista dell’estate le idee sono ben chiare.

In questo momento l’Inter sa già chi vorrà vendere e chi prendere in vista delle prossime stagioni. Perché dopo diversi anni anche con alcuni big ci si prepara a salutare per provare a dare segnali importanti del progetto nerazzurro che vuole durare negli anni. Ora ci sono delle situazioni chiare riguardo quelli che saranno acquisti e cessioni.

Occhio a quello che può verificarsi in casa Inter con i tifosi che vogliono capirne di più. Perché importanti problemi economici restano come un macigno sul club nerazzurro che ha scelte limitate sul mercato e per andare avanti è costretto a cambiare le cose.

Calciomercato Inter: 3 nuovi arrivi e 3 addii

Adesso ci sono delle novità che arrivano riguardo quella che sarà la strategia di calciomercato dell’Inter che prima di fare nuovi e importanti acquisti andrà a cambiare totalmente le cose nel reparto di centrocampo, perché ci saranno degli addii molto pesanti per quelli che saranno gli arrivi di giocatori più giovani.

L’Inter ha deciso di dare il via ad una rivoluzione nel reparto di centrocampo e occhio quindi a quelle che sono le uscite e chi saranno i nuovi arrivi. Perché la società sembra avere le idee abbastanza chiare e saranno tre per tre i giocatori che tra loro saranno sostituiti.

Nella zona di centrocampo l’Inter ha già preso Sucic per l’estate e chi andrà via sarà proprio Frattesi che scontento di non avere il giusto minutaggio guarderà altrove. Ma non sarà l’unico cambio del reparto che si prepara a cambiare completamente volto.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, infatti, c’è la sensazione che altri due acquisti dell’Inter saranno Nico Paz e Ricci per diventare i nuovi Calhanoglu e Mkhitaryan sempre più verso la fine della loro storia in maglia nerazzurra. Da capire se anche in questo caso si vedrà questo tipo di rivoluzione già in estate.