Atalanta, addio Gasperini: c’è una voce per fine stagione

Una situazione davvero inaspettata e particolare quella che ora si vive in casa Atalanta con l’allenatore Gian Piero Gasperini che dopo tanti anni insieme può dire addio.

In estate sembrava ad un passo dall’addio, dove su tutte c’era il Napoli, poi però dopo la vittoria dell’Europa League ha deciso di restare all’Atalanta e lo stesso club bergamasco ha spinto per averlo ancora con se considerando il suo contratto in scadenza nel 2025. Ora però proprio questo accordo inizia a risultare anche un problema.

Perché al momento sembra congelato il rinnovo di Gasperini fino al 2026 con l’Atalanta. Il club bergamasco non ha ancora chiuso in maniera ufficiale con l’allenatore ma i discorsi vanno avanti ormai da troppo tempo.

Ecco che allora iniziano a circolare anche voci riguardo un addio di Gasperini dall’Atalanta in estate. Quello che è successo più recentemente potrebbe seriamente cambiare le cose visto che adesso si può anche iniziare a parlare di una rottura nel rapporto tra le parti che dovranno prendere presto una decisione definitiva.

Atalanta, Gasperini a rischio: le ultime sull’addio

Non è più un segreto ora che il rinnovo tra Gasperini e l’Atalanta può essersi complicato e possa addirittura saltare considerando che però c’era ormai un accordo quasi totale tra le parti. Ora l’allenatore sembra sempre più nervoso e sfoga nelle interviste tutte le sue emozioni.

Dietro questi sfoghi di Gasperini potrebbe esserci anche una rottura con l’Atalanta e quindi un addio al termine della stagione. Proprio di recente l’allenatore si è lamentato delle scelte della società nell’investire sempre di più nel settore giovanile, le strutture e mettere un po’ più da parte il mercato.

Un’uscita per nulla felice e che non è piaciuta alla società, soprattutto agli americani che guidano il club con i Percassi. Ecco che allora si parla anche di quello che può essere l’addio di Gasperini dall’Atalanta in estate e con la possibilità che il club possa pensare di avviare un nuovo progetto mettendo da parte quello attuale dopo 9 anni.