Allenatore esonerato: hanno scelto l’ex Juventus per sostituirlo

Ci sono aggiornamenti più che decisivi che riguardano il cambio in panchina con l’allenatore che ha deciso di accettare l’offerta del club italiano dopo l’esonero.

In queste ore è stata comunicata la decisione da parte della società che non poteva permettersi di andare avanti in questo modo e dopo l’ultima partita giocata e persa che c’è stata la riunione interna da parte del club che si è reso conto di non poter andare avanti più in questo modo. Ecco che allora è stato deciso di esonerare l’allenatore e cambiare in panchina.

Una scelta che ora spera la società possa portare ad un risultato con esito positivo, perché ci sono aggiornamenti in merito alla possibile svolta dopo l’esonero dell’allenatore con l’ex Juventus che ora si rimetterà in gioco in questa nuova avventura per provare a dare di segnali a tutta la piazza e guadagnarsi la fiducia in vista del futuro.

Allenatore esonerato dopo la sconfitta: la scelta del sostituto

Attenzione a quello che è stato deciso perché c’è una società che ha ben pensato di provare a cambiare le cose da subito e per questo che ha scelto di esonerare l’allenatore subito per portare in panchina uno dei tecnici italiani che negli ultimi anni ha fatto vedere cose importanti in alcune piazze differenti.

C’è anche il comunicato ufficiale della società con la scelta di puntare su Francesco Baldini come nuovo allenatore della Spal dopo l’esonero di Andrea Dossena (ex difensore anche di Verona, Udinese, Liverpool, Napoli, Palermo e Sunderland).

Il giovane tecnico ha pagato con un esonero dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il Milan Futuro. Per questo motivo che ora la SPAL guarda avanti già e dopo aver licenziato Dossena ha scelto Francesco Baldini come nuovo allenatore.

In questo momento la squadra si ritrova in zona playout al sedicesimo posto in classifica con 24 punti in 25 giornate di campionato nel girone B della Serie C. La SPAL si affida a Francesco Baldini per salvare la stagione dopo l’esonero di Dossena.