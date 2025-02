Saltano Fiorentina-Inter: 4 assenze pesanti, il motivo è assurdo

Attenzione a quello che sta accadendo in queste ore e che riguarda la prossima partita di Serie A molto importante da giocare, stiamo parlando del recupero Fiorentina-Inter.

Ci sono notizie molto importanti che riguardano l’attesa per la prossima partita di campionato, considerando che ci sarà da giocare Fiorentina-Inter che è il recupero della gara sospesa lo scorso 1 dicembre quando per un attimo si sfiorò la tragedia per il malore di Bove che fece fermare tutto e si provò grande ansia.

In questo momento si cerca di capire come si modificherà la classifica nella parte alta visto che l’Inter ora ha da dover recuperare delle energie perché dopo il Derby giocato e recuperato all’ultimo secondo ora ha di fronte la Fiorentina in una sfida che può dire tanto in termini di classifica nella lotta scudetto con il Napoli.

4 giocatori saltano Fiorentina-Inter: il motivo

Attenzione a quelle che sono le modifiche che ci saranno nella prossima partita di campionato tra Fiorentina e Inter. Perché le due squadre italiane si affronteranno nel recupero della partita sospesa dopo circa 15 minuti lo scorso 1 dicembre e ora bisognerà giocare la restante parte di gara.

Assenze molto importanti per il recupero di Fiorentina-Inter perché sono diversi i giocatori che non prenderanno parte alla gara. In questo momento c’è grande attesa per entrambe le tifoserie e società che si giocano tre punti pesanti vista la classifica.

Intanto, ci sono delle situazioni da chiarire e riguardano le assenze che ci saranno per questa partita di campionato visto che sono diversi i giocatori che non potranno prendere parte a Fiorentina-Inter. E’ giovedì 6 febbraio che si recupererà la gara e in questo momento ci sono novità in merito a come possono cambiare le cose in termini di classifica.

Intanto, ci sarà un’assenza pesante per parte con Comuzzo e Dumfries che salteranno Fiorentina-Inter perché ammoniti nell’ultimo turno di campionato ed essendo diffidati per loro è scattata la squalifica proprio in vista del recupero.

Ma non sono gli unici, perché anche i nuovi acquisti non possono giocare Fiorentina-Inter. Nello specifico parliamo dell’ex Nicolò Zaniolo e Cher Ndour che sono due nuovi arrivi per il club viola che non potrà utilizzare nel recupero di campionato visto che non erano tesserati il primo dicembre quando la gara era stata sospesa per il malore di Edoardo Bove.