Milan, Joao Felix last minute: annuncio SKY

Momento di svolta per la stagione del Milan e il futuro con il club rossonero che in questo momento è concentratissimo sugli ultimi colpi di calciomercato.

Perché la società sta lavorando per cercare di ottenere il miglior risultato possibile provando a ‘salvare’ una stagione iniziata in modo troppo altalenante tanto da mettere il Milan fuori dalla corsa per la vetta e ora si cerca di raggiungere almeno la zona Champions in classifica di Serie A. Dopo la beffa nel Derby nel minuti di recupero adesso si cerca di capire come si possa chiudere un altro colpo di mercato.

Perché ci sono delle notizie molto importati riguardando Joao Felix, fantasista offensivo portoghese che piace tanto al suo connazionale e allenatore del Milan Sergio Conceicao che aspetta l’ultimo rinforzo dopo una grande campagna acquisti. Le prossime ore saranno quelle decisive perché si arriva proprio al momento della verità per il portoghese essendo al 3 febbraio che è l’ultimo giorno di mercato.

Calciomercato Milan: acquisto Joao Felix, ore decisive

A parlare di quello che può essere l’approdo di Joao Felix al Milan è Sky Sport che dà le ultime con aggiornamenti dettagliati in merito a quello che può essere il grande affare del club rossonero.

Il calciatore è ormai fuori dal progetto del Chelsea e per questo motivo che i rossoneri provano a cogliere la grande occasione prendendolo in prestito almeno fino al termine della stagione e poi si capire nei dettagli se l’affare in questa sessione invernale di calciomercato possa concludersi anche con una speranza di vedere Joao Felix al Milan in maniera permanente per il futuro.

Ancora non sono stati chiusi i movimenti in entrata per il Milan che ora ci prova con il grande botto finale, l’arrivo di Joao Felix e si cerca l’intesa definitiva con il Chelsea. Secondo le ultime notizie rivelate e confermate da Sky Sport il giocatore ha già dato il suo ok per il passaggio in rossonero e ora si aspetta solo quello finale da parte del club londinese.