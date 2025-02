Donnarumma-PSG, è finita: Gigio torna con lo sconto in Serie A

Il calciomercato della Serie A torna a vedere tra i protagonisti Gigio Donnarumma, ai titoli di coda col PSG.

Sarebbe finita l’esperienza di Donnarumma al Paris Saint-Germain, con il club della Torre Eiffel che si sarebbe già mosso per prendere il nuovo portiere proprio al fine di salutare il portiere italiano.

Nelle intenzioni di Donnarumma, quella di riavvicinarsi alla sua Italia, da capire se per tornare a vivere a Milano che ha lasciato quando ancora era un ragazzo e per giocare al Paris Saint-Germain, perdendosi quella che è stata per lui l’occasione di vincere il trofeo col club nel quale è cresciuto, considerando lo Scudetto del 2021/2022 vinto quando c’era ancora Stefano Pioli in panchina. Non sarà al Milan, col quale si è incrinato ogni tipo di rapporto tra ambiente e tifoseria, ma sarà comunque per una grande destinazione italiana.

Calciomercato, Donnarumma di nuovo in Serie A: si chiude con lo sconto

A riportare le ultime di calciomercato su Gianluigi Donnarumma è Tuttosport che, nel corso di questa mattina, ha svelato quella che è la situazione su Gigio, in uscita dal PSG.

Dalla porta principale, perché senza rinnovo starebbe pensando di cederlo e accettare l’ipotesi sconto a causa appunto delle valutazioni economiche che risultano troppo dispendiose per i club ai vertici del calcio mondiale che, restando fermi così con il proprio portiere in porta, aspetteranno il futuro, nel colpo a zero proprio su Donnarumma.

E allora c’è chi potrebbe anticipare la concorrenza in Serie A, prendendo proprio Donnarumma con lo sconto. A 30 o 40 milioni, senza spendere i circa 70-80 milioni che il PSG chiedeva in origine. Un club italiano, infatti, potrebbe portarsi a casa il fortissimo portiere della nostra Nazionale, del presente e del futuro, considerando l’età del classe ’99.

Donnarumma si taglia lo stipendio: così può tornare in Serie A

Gianluigi Donnarumma può scegliere una sola via per tornare in Serie A: la riduzione dello stipendio. Chiaro è che nessun club in Italia, anche Inter o Juventus che storicamente sono quelle che hanno sempre potuto permettersi stipendi di certi spessori, possono permettersi un ingaggio che vada verso i 10-15 milioni di euro. E allora ecco che Donnarumma dovrà accettare di andare al ribasso, con la possibilità di firmare un contratto da 8 milioni di euro.

Ultime su Donnarumma: la possibile destinazione in Serie A

C’è un club che fa al caso di Donnarumma, oltre l’Inter ed è il Napoli di Antonio Conte. Da capire cosa accadrà con Alex Meret, che si trova di fronte ad una delle sue migliori annate da quando è al Napoli. Da capire se rinnoverà con il Napoli o se si trasferirà all’Inter, a zero, come fu per Zielinski. A quel punto, Donnarumma sarebbe al bivio: all’Inter da sostituto di Sommer o al Napoli, al posto appunto di Meret.