Allegri sta tornando: spunta il video, indizio sulla prossima squadra

Incontro inaspettato con Massimiliano Allegri. Spunta il video che apre le porte all’arrivo dell’allenatore: i tifosi già sognano, ecco i motivi.

Importanti novità sul futuro di Allegri, al centro dei rumors di mercato riguardo il ritorno in panchina che con molta probabilità avverrà la prossima stagione.

L’Arabia Saudita non è l’unica opzione del tecnico. Infatti, nelle ultime ore sono uscite fuori nuovi aggiornamenti riguardo la permanenza in Serie A dell’allenatore che ha tutte le carte in regola per poter allenare la squadra che è già alla ricerca di un nuovo allenatore.

I tifosi sono curiosi di conoscere la prossima destinazione del tecnico ex Juve, che è finito al centro delle voci di mercato in quest’ultimo periodo.

Accostato anche al Milan, che alla fine ha deciso di puntare su Conceicao, alla fine Allegri è rimasto a spasso ed è attualmente libero in attesa di una chiamata che potrebbe arrivare molto presto.

Nuova squadra per Allegri, ecco tutti i dettagli

Sui social, infatti, spunta il video del cantante romanista Ultimo in compagnia di Allegri. Infatti, il cantautore romano ha immortalato la scena della preparazione dell’amatriciana. Alle prese con il piatto, all’improvviso appare l’ex Juventus che non perde l’occasione per un assaggio del guanciale.

A quel punto, Ultimo chiede ad Allegri: “Com’è mister?”, e l’allenatore toscano risponde con soddisfazione: “Fantastica”.

Un botta e risposta che ha conquistato il web con i tifosi che subito hanno fantasticano riguardo il possibile arrivo nella Capitale di Allegri che si sta già ambientando grazie al cantante Ultimo, che è di fede romanista.

Nuovo allenatore Roma: Ranieri vuole Allegri

Il tecnico dei giallorossi, che dal prossimo giugno ricoprirà un altro incarico all’interno della società giallorossa, sta già lavorando in vista del futuro ed ha già deciso su quale allenatore puntare per fare grande la Roma.

I Friedkin, infatti, hanno scelto Ranieri per quanto riguarda la gestione sportiva dei prossimi anni con l’allenatore che, una volta terminata la sua avventura nella Capitale, sarà un uomo di fiducia della proprietà americana ed avrà un ruolo cruciale nella nomina del prossimo allenatore.

Secondo i ben informati, nelle intenzioni di Ranieri c’è la volontà di portare sulla panchina della Roma Allegri che, insieme ad Ancelotti, è uno dei seri candidati per ricoprire questo incarico.