Grave infortunio in Serie A, esce in lacrime: stagione finita

Bruttissime notizie quelle che arrivano dai campi di Serie A, perché durante il turno in corso un giovane talento del campionato italiano si è infortunato al ginocchio.

Si è subito percepito in campo che si trattasse di qualcosa di grave e ora si aspetta di capire solo che arrivi l’ufficialità della notizia per il terribile infortunio che ha colpito un giovane calciatore di Serie A che potrebbe non scendere più in campo per il resto della stagione dopo quello che gli è capitato.

Stiamo parlando di uno di quei giocatori che in questa prima parte di stagione è stato colui che ha fatto la differenza e adesso arrivano delle novità che riguardano proprio il possibile colpo di scena inaspettato con la terribile notizia del grave infortunio in Serie A per un calciatore.

Adesso bisognerà aspettare l’ufficialità, ma dai primi indizi non arrivano per niente buone notizie per il giocatore che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la prima parte del primo tempo. Perché ci sono ora aggiornamenti in merito a quello che è accaduto e che rischia di compromettere anche il futuro del giovane talento che si è infortunato in Serie A.

Infortunio in Serie A, si è fatto male al ginocchio: è grave

La cosa più preoccupante è che il calciatore si è fatto male da solo e per questo motivo che si è quindi subito percepito il pericolo che ha costretto il giovane calciatore a doversi fermare per infortunio. Richiamato lo staff medico si è provato subito ad immobilizzare il ginocchio del calciatore che ha ceduto, ma non arrivano segnali positivi in merito.

Perché sembra che il calciatore ora rischi addirittura di doversi fermare per il resto della stagione e iniziare un percorso di recupero molto lungo. Si è infortunato Filip Stankovic durante Udinese-Venezia e il ginocchio del giovane portiere preoccupa molto.

Il giovane portiere serbo in questa stagione è l’arma in più del Venezia e ora ci sono novità che arrivano e riguardano quello che può accadere con il responso definitivo degli esami strumentali. Perché si teme la rottura del legamento crociato per Stankovic che rischia di finire la stagione subito.

Il portiere si è fatto male da solo durante un rinvio e ha subito chiesto il cambio. E’ uscito dal campo aiutato da due persone dello staff medico del Venezia e ora si teme il peggio per l’infortunio di Stankovic.