Beto torna a giocare in Italia: firma last minute

Attenzione a quella che può essere la svolta di mercato che riporterebbe in Italia il bomber Beto che dopo l’avventura all’Udinese può tornare a giocare in Serie A.

Diverse la società italiane che hanno ben pensato di andare a rinforzare il reparto offensivo e tra i vari nomi spunta sicuramente anche quello dell’attaccante portoghese che adesso guarda al futuro dopo l’avventura in Premier League che non è andata come ben sperava.

Ci sarebbe una società su tutte che sembra aver messo fuori dai giochi la concorrenza per riportare Beto a giocare in Serie A. Una mossa che potrebbe far felice il giocatore che cerca entusiasmo e una nuova squadra per cercare riscatto dopo mesi difficili.

Adesso un club ha sbloccato il proprio mercato e ha già chiuso un’affare molto importante nelle ultime ore. Adesso c’è la volontà di andare a definire un altro acquisto decisivo perché è l’attacco che andrà rinforzato e ci sono delle maggiori conferme in merito a quello che può essere il trasferimento di Beto in Serie A.

Calciomercato Serie A: Beto torna in Italia subito

Ha lasciato il segno in Italia ottenendo risultati molto importanti. Adesso potrebbe arrivare la svolta perché si parla di una concreta possibilità che arrivi l’offerta decisiva per riportare Beto a giocare in Serie A.

Tra le varie società interessate sembra averla spuntata ormai il Torino che fa sul serio per Beto e vuole rimpiazzare l’infortunio grave di Zapata con le sue prestazioni. Il giocatore sembrava essere stato bloccato dall’Everton dopo alcuni infortuni in attacco ma ora ci siamo per un suo trasferimento.

Il Torino ha appena chiuso il colpo Cesare Casadei. Giovane centrocampista italiano che ha detto sì lasciando il Chelsea che l’aveva prelevato dall’Inter anni fa. Un’affare molto importante per i granata che hanno anticipato la Lazio e lo stesso potrebbe accadere con Beto cercato da alcuni club italiani e che ora sembra sempre più vicino al Torino in vista delle ultime ore di mercato per quello che si rivelerebbe un colpo last minute.