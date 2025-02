Altro esonero in Italia: la prima scelta è Tudor

Sembra ormai tutto già deciso per la svolta in Italia che può portare all’immediato cambio in panchina con un altro esonero e il ritorno su una panchina di Serie A per Igor Tudor.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro che può complicare le cose anche nell’immediato perché c’è il serio rischio che possano arrivare delle notizie contrastanti che possono portare fino all’esonero dell’allenatore di Serie A dopo i recenti risultati che hanno complicato l’andamento dei risultati e la posizione in classifica.

Per questo motivo che ora si valuta anche quella che può essere la scelta del club che andrebbe a puntare nuovamente sull’allenatore a sorpresa visto che si parla di quello che può essere il cambio di strategia della società.

La nuova proprietà vorrebbe vedere altri risultati e non accetta un fallimento, per questo motivo che si pensa al cambio in panchina con un esonero che può riportare Tudor in Serie A per prendere le redini della squadra da subito in mano.

Esonero deciso in Serie A: la nuova scelta è Tudor

E’ di pochissime settimane fa la notizia che la società è passata in nuovi mani e per questo che quelli che sono i nuovi investitori guardano al futuro in maniera differente provando a scrivere pagine importanti di storia per il club italiano. Adesso si parla anche di quello che può essere il primo cambio di rotta con un esonero che porterebbe al nuovo allenatore scelto, Igor Tudor.

Attenzione quindi a quelle che sono le prossime ore che portano alla scelta di cambiare tutto da un momento all’altro per il club scaligero, perché c’è l’Hellas Verona che è nella parte bassa della classifica a ridosso della zona rossa della retrocessione e per questo motivo si può valutare l’esonero di Zanetti.

Secondo le ultime notizie che arrivano, infatti, c’è la concreta possibilità che alla fine la nuova proprietà statunitense possa pensare di esonerare Zanetti dal Verona e scegliere Tudor come nuovo allenatore. Tutto dipenderà da quelli che saranno i prossimi risultati di stagione visti alcuni scontri diretti.