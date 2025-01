Calciomercato: dopo Fonseca via anche Leao, ok del Milan

L’esonero di Paulo Fonseca continua a lasciare strascichi importanti in casa rossonera. La dirigenza del Milan, con Ibra in testa, non è soddisfatta del rendimento della squadra in questo primo scorcio di stagione. Nel mirino soprattutto i senatori Theo Hernandez e Rafa Leao.

Milan: Leao rischia la cessione?

La prima parte di stagione di Rafael Leao è stata ancora una volta altalenante. Nonostante il rinnovo di contratto da oltre 5 milioni di euro a stagione più bonus, l’attaccante rossonero non ha saputo trascinare la squadra come tutti si aspettavano, anzi, proprio uno dei suoi periodi negativi ha inciso sui piani di Fonseca, che era stato costretto ad accantonarlo per provare a motivarlo.

La società rossonera, a fine anno, ha deciso di esonerare Paulo Fonseca ma il suo addio avrà ripercussioni anche sull’organico. Proprio Leao, così come Theo Hernandez (il cui rinnovo di contratto tarda ad arrivare), restano sotto la lente di ingrandimento della società e potrebbero presto salutare i compagni. Non è un segreto, infatti, quanto Rafa Leao sia oggetto dell’attenzione di grandi club europei.

Se il portoghese non dimostrasse con Conceicao di aver superato il momento di difficoltà, non è detto che la società non possa privarsi di lui, soprattutto in caso di offerte importanti.

Milan: c’è una big su Leao

Offerte importanti che, come riportato da ‘El Nacional’, potrebbero arrivare a breve. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Spagna, infatti, il PSG sarebbe pronto a presentare al Barca un’offerta folle per il brasiliano Raphinha.

Il brasiliano, anche a causa del problema tesseramenti dei catalani, potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza del Barcellona. I parigini considerano Raphinha l’ideale sostituto di Neymar in attacco e sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro per lui.

Ma come cambierà questo i piani del Milan ed il futuro di Leao? In caso di offerta pazza al Barcellona da parte del Paris Saint-Germain per Raphinha, il club blaugrana potrebbe tornare a bussare alla porta del Milan. In caso di cessione dell’esterno al PSG ed con in cassa i potenziali 100 milioni dalla vendita di Raphinha, il Barcellona sarebbe disposto ad offrire 65 milioni di euro per Leao.

Una cifra importante, certo, ma non quella richiesta dal Milan che nel corso dell’ultima calciomercato estivo è rimasto fermo sulla sua valutazione del giocatore, ovvero vicine alla clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Ma se Leao non cambierà marcia in questa seconda fase di stagione, non è detto che il Milan non possa dare l’ok alla cessione di Leao anche a cifre inferiori.