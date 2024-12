Bozza di accordo con Roberto Mancini: firma per l’anno prossimo

Roberto Mancini ha lasciato la guida dell’Arabia Saudita e ora è pronto a tornare in Serie A alla guida di un top club: ha un accordo.

L’allenatore italiano è uno di quelli più criticati dell’ultimo periodo perché ha lasciato improvvisamente la guida della nazionale italiana per accettare la pista saudita, evidentemente allettato dalla grandissima prospettiva economica che si è presentata al suo cospetto.

Qualche settimana fa Roberto Mancini ha annunciato la volontà di tornare ad allenare in Serie A e presto potrebbe essere trovato l’accordo per arrivare alla firma del nuovo contratto.

Serie A: pronto il ritorno di Roberto Mancini

Il nome di Roberto Mancini è sempre centrale per molti club che sono alla ricerca di un nuovo allenatore che possa cambiare le sorti delle squadre ai vertici della classifica. In carriera è abituato a vincere e ad essere ad alti livelli e ora può tornare a farlo.

Il futuro di Roberto Mancini può essere ancora in Serie A. Dopo aver lasciato l’Inter nel 2016 ha allenato solo lo Zenit come club e poi è stato ct dell’Italia e infine dell’Arabia Saudita, ma ora è pronto a tornare in Italia.

Secondo le ultime notizie legate alla Serie A, Roberto Mancini può tornare in un top club italiano: vuole essere alla guida di un gruppo coeso e pronto a vincere.

Mancini in Serie A? È un’opzione per il Milan

L’addio di Mancini all’Arabia Saudita ha aperto scenari clamorosi per il futuro percé ci sono situazioni che possono cambiare da un momento all’altro e portare a un cambio in panchina nel giro di pochissimo tempo. Il Milan si è affidato a Paulo Fonseca ma la situazione non è assolutamente delle migliori e quindi a fine stagione può cambiare nuovamente allenatore.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il Milan pensa a Roberto Mancini per la prossima stagione. È un nome che piace a Ibrahimovic – che lo ha avuto come allenatore – e intriga anche la dirigenza rossonera che sta valutando il suo ritorno in Serie A.

Il ritorno di Mancini a Milano sarebbe un tradimento clamoroso all’Inter, squadra con cui ha vinto di tutto negli anni e con cui si è affermato a livello internazionale come uno degli allenatori migliori della Serie A.

Mancini al Milan: c’è già il suo sì

La possibilità di portare Roberto Mancini al Milan è concreta. La situazione legata ai rossoneri è ancora in bilico e il rischio è quello di perdere terreno dalle altre e di restare fuori dalla Champions League e sarebbe insostenibile per un progetto che è in crescita.

Senza Champions, Conceiçao non sarebbe perdonato e l’addio dopo 6 mesi sarebbe per lui una certezza. Mancini ha dato il suo sì al Milan e sarebbe pronto all’accordo anche prendendo l’impegno già ora per l’estate.