Roma: Pellegrini cacciato dai tifosi, svelato il prossimo club

Aggiornamenti di mercato sul futuro di Lorenzo Pellegrini, che è stato messo alla porta dai tifosi giallorossi. Ecco le ultimissime sulla prossima squadra che è pronta ad ingaggiare l’attuale capitano della Roma.

L’avventura di Pellegrini alla Roma è ai titoli di coda. Il centrocampista, che sarà ricordato come il capitano che ha alzato al cielo il primo trofeo europeo della storia giallorossa, nell’ultimo periodo è finito nel mirino della critica.

Tante le pressioni da parte della tifoseria che hanno inciso e non poco sul morale del giocatore che in campo ha offerto delle prestazioni davvero deludenti. Con l’avvento di Ranieri qualcosa è cambiato anche se, per il momento, il giocatore continuna ad essere in difficoltà.

Ecco perché, secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio può arrivare l’addio di Lorenzo Pellegrini che è finito nel mirino di un’altra squadra. Ecco quale.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia di mercato dell’addio dalla Roma di capitan Pellegrini. Una svolta a sorpresa che trova il parere favorevole della piazza giallorossa, che nell’ultimo periodo ha criticato aspramento il capitano.

Una cessione indolore, dunque, per la Roma visto che questa volta i tifosi sono d’accordo sulla vendita del calciatore che ha già trovato in Pisilli il suo erede perfetto.

Quale squadra prenderà Pellegrini a gennaio?

La sorpresa vera e propria riguarda la prossima destinazione di Lorenzo Pellegrini, che è pronto a vivere una nuova parentesi della sua carriera da calciatore.

Potrebbe raggiungere Mourinho e giocare contro il suo ex allenatore.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, pare che i dirigenti turchi siano interessati a portare al Galatasaray Pellegrini che potrebbe giocare insieme ad altri ex “italiani” come Mertens, Icardi ed Osimhen. La società di Istanbul è disposta a coprire l’intero ingaggio, da 6 milioni di euro, del centrocampista che può trovare le giuste motivazioni lontano dalla Serie A.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questa trattativa di mercato che ha trovato consenso negli ambienti romanisti.

Pellegrini via dalla Roma, c’è l’ipotesi Galatasaray

Un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio di Lorenzo Pellegrini, che è ai ferri corti con l’ambiente giallorosso. Le ultime esclusioni di Ranieri sono un conferma riguardo l’ipotesi di un addio del calciatore che può finire in Turchia con la formula del prestito o a titolo definitivo.

Il Galatasaray è fortemente interessato a Pellegrini che può tornare ad essere protagonista lontano dalla Capitale. Resta l’incognita riguardo la formula dell’operazione, visto che il calciatore ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2026.

La cessione definitiva potrebbe consentire ai giallorossi di guadagnare qualcosa dalla vendita di Pellegrini che a gennaio farà le sue valutazioni e deciderà con calma il suo futuro che, mai come questa volta, può essere lontano da Roma.