Milan, esonero Fonseca: spunta l’indizio della società

Momento complicato in casa Milan per Paulo Fonseca nonostante il club rossonero sia riuscito ad ottenere una vittoria nel finale nell’ultimo turno di Champions League.

Davvero assurdo quello che sta accadendo al Milan che in questa stagione continua a vivere momento di alti e bassi con risultati troppo altalenanti dove ora in questa fase della stagione il club sta cercando di fare qualcosa per avere una scossa e mettersi alle spalle un brutto periodo. Ma Fonseca non sente più la fiducia dell’ambiente e per questo che si è sfogato.

L’allenatore portoghese era arrivato tra il grande scetticismo generale per poi ottenere dopo un momento no una vittoria nel Derby contro l’Inter e poi tanti altri risultati decisivi per la sua conferma in panchina come anche l’1-3 al Bernabeu contro il Real Madrid. Ma dopo l’ultima partita di Champions League c’è stato uno sfogo per Fonseca.

Perché in questo momento nel Milan Fonseca rischia anche l’esonero se non dovessero esserci risultati positivi nelle prossime partite di campionato. Adesso la Champions League va in pausa fino al prossimo anno quando ci saranno le ultime due partite per permettere la qualificazione diretta agli Ottavi di Finale.

Milan, esonero Fonseca: l’indizio del club

Ma in campionato sono troppi i punti persi e ora bisognerà cercare di dare una svolta al progetto. Per questo motivo che si cercherà di capire come possono andare le cose da qui ai prossimi mesi e se Fonseca non sarà esonerato dal Milan. Più volte si è vociferato di questa soluzione e ora arrivano degli indizi chiari.

La società ha accolto con stupore quello che è stato lo sfogo di Fonseca dopo Milan-Stella Rossa con l’allenatore portoghese che ha chiaramente detto che in questo momento lui lavora per il bene del club ma che non può dire o garantire lo stesso per altri.

Un chiaro segnale da parte del tecnico per alcuni giocatori che starebbero remando contro di lui in campo o addirittura in società. Il giorno dopo questo sfogo arriva un altro indizio importantissimo per il Milan e sull’esonero di Fonseca che resta sempre a rischio finché non invertirà il trend di risultati in campionato.

Perché nell’allenamento di oggi a Milanello, a differenza del solito, nessun dirigente del Milan si è presentato dopo lo sfogo di Fonseca e l’esonero ora potrebbe diventare sempre di più a rischio la sua posizione sulla panchina rossonera.