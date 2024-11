Roma nel caos: tifosi già contro il nuovo allenatore

La Roma vive un periodo di caos totale e di crisi da risultati che fa spavento: sta arrivando il terzo allenatore ma i tifosi sono già contro di lui.

I giallorossi non avevano mai vissuto una stagione tanto deludente negli ultimi 20 anni, nonostante molti alti e bassi che ci sono stati e che hanno spesso creato delle polemiche e delle frizioni, ma mai come quelle che stanno susseguendosi oggi. La tifoseria è totalmente contro i Friedkin e ora ha iniziato a dare colpe pesanti anche a tutti i calciatori simbolo che dovrebbero portare in alto il nome della AS Roma.

Ieri c’è stato il secondo esonero stagionale, con l’addio a Ivan Juric che è diventato ufficiale dopo il pesantissimo ko interno contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Esonero Juric e nuova scelta in panchina: tifosi delusi

La Roma versa in condizioni pietose. Ad oggi è solo questa la descrizione che si può fare della rosa giallorossa che non riesce minimamente a uscire dalla crisi pericolosa in cui è entrata e che rischia grosso in vista del futuro. Dopo appena 12 giornate di Serie A sono stati esonerati già due allenatori: prima Daniele De Rossi – tra polemiche infinite – e poi Ivan Juric – con la gioia di tutta la tifoseria – che dopo l’ennesimo ko non ha potuto mantenere il suo posto in panchina.

I risultati della Roma sono da squadra che dovrà lottare per non retrocedere e per questo l’ambiente è totalmente incandescente.

La nuova scelta dell’allenatore della Roma verrà presto fatta: ma i tifosi sono già contro la nuova guida tecnica che verrà annunciata a ore.

Nuovo allenatore Roma: c’è Roberto Mancini in pole position

Roberto Mancini nuovo allenatore della Roma? La possibilità che l’ex ct di Italia e Arabia Saudita firmi con i giallorossi è molto elevata, secondo RadioRadio, visto che negil ultimi giorni ci sono stati fitti contatti che hanno portato al sì del tecnico.

Ma i tfifosi della Roma si sono già schierati contro Mancini come nuovo allenatore. E il motivo è molto semplice: a Mancini manca totalmente il “romanismo”. Perché da calciatore è stato una bandiera della Lazio e uno dei giocatori che più di tutti hanno fatto male alla Roma nei derby.

I tifosi della Roma sono già contro Mancini e preferirebbero un altro profilo che sia più “imparziale”, a loro modo di vedere.

Gli altri nomi in lista per la Roma

Mancini nuovo allenatore della Roma è una possibilità concreta, ma non l’unica che stanno studiando i Friedkin. Tra gli altri allenatori osservati c’è anche Massimiliano Allegri che ieri era a San Siro, forse già per studiare il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi in campionato.

Altri due nomi che sono stati proposti ai Friedkin e sui quali ci sono dei ragionamenti in corso sono quelli di Edin Terzi e Frank Lampard. La decisione finale e definitiva verrà presa a ore.