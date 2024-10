Sta firmando con l’Inter: annuncio in diretta

Dalle chiacchiere ai fatti. Dopo mesi di trattative le parti sembrerebbero essere ad un passo dall’accordarsi.

A confermarlo lo stesso giocatore, che ai microfoni di una nota emittente nazionale ha svelato di essere sempre più vicino a firmare con l’Inter. Manca ancora un po’ alla fumata bianca, ma l’impressione è che già nei prossimi giorni la situazione possa subire un’importante accelerata, anche perché lo stesso calciatore ha lasciato intendere di essere impaziente di compiere un passo così importante nella sua carriera.

Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto può succedere, ma l’impressione è che oramai il dado è tratto, e che difficilmente si tornerà indietro, anche perché nessuna delle parti coinvolte sembrerebbe essere intenzionata a tornare sui propri passi.

L’Inter affonda il colpo: accordo vicino, l’annuncio

Nel corso di questi mesi se n’è parlato tanto, forse anche troppo, al punto che si credeva quasi che il tutto potesse saltare a furia di tirare la corda, ma invece le parti sono state brave a lavorare in sordina, quasi in disparte, fino ad arrivare ad oggi.

Stando alle ultime notizie, infatti, è una mera questione di tempo prima che il calciatore firmi con l’Inter, come d’altronde confermato anche dal diretto interessato, che in un recente intervento ad un’emittente nazionale si è detto impaziente di compiere questo step importante nella sula carriera, anche perché gli permetterebbe di confermarsi in un organico forte ed importante come quello nerazzurro. Ovviamente, fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, tutto è possibile, ma la volontà delle parti di continuare insieme è piuttosto chiara, motivo per il quale si arriverà addirittura a trovare un punto di incontro se dovessero nascere delle difficoltà nelle prossime settimane.

A parlare e fare chiarezza su questa situazione, per l’appunto, ci ha pensato lo stesso Denzel Dumfries, che ai microfoni di AD.nl ha parlato delle trattative del rinnovo con l’Inter dicendo di sperare che vengano completate il prima possibile.

È impaziente di firmare con l’Inter, ma c’è un problema

Denzel Dumfries è impaziente di firmare il rinnovo con l’Inter, ma c’è un problema. L’esterno nerazzurro, infatti, ai microfoni di AD.nl ha quasi preteso maggiore minutaggio come condizione essenziale per mettere nero su bianco quanto pattuito con il club campione d’Italia.

Nonostante questo, comunque, l’impressione è che la dichiarazione di Dumfries sia stata ma interpretata, anche perché l’esterno olandese ha messo di dover e voler lavorare di più, anche perché difronte a sé c’è un giocatore dell’esperienza di Matteo Darmian, descritto dallo stesso nerazzurro come “un duro concorrente in quel ruolo”.