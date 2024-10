Sfuma Balotelli, il Genoa chiude per un altro svincolato

Nuovo colpo di scenain casa Genoa. Dopo le telefonate di Gilardino a Balotelli, la società è pronta a chiudere per un altro svincolato. Ecco tutti i dettagli.

Sosta per le Nazionali decisiva per il Genoa, che sta sondando il mercato degli svincolati per aggiungere qualche elemento in più alla rosa di Alberto Gilardino.

L’inizo di stagione non è stato positivo per il grifone, che ha ottenuto soltanto una vittoria in queste prime partite di Serie A. C’è ancora tempo per risalire la china anche se la sfortuna s’è messa di traverso.

Infatti, sono tanti i giocatori indisponibili a causa degli infortuni. L’ultimo, in ordine cronologico, è l’attaccante Vitinha. Ecco perché il club sta valutando la possibilità di prendere qualche svincolato.

Dopo le voci su Balotelli, arriva un’altra notizia relativa all’interesse del Genoa nei confronti di un altro calciatore che è attualmente libero. Ecco di chi si tratta.

Situazione difficile per il Genoa, che è reduce da una brutta sconfitta in campionato che ha confermato il momento no della squadra.

La lista degli infortunati, inoltre, si è allungata con altri indisponibili in vista del ritorno dopo la sosta per le Nazionali. Ecco perché, Gilardino spinge per l’arrivo di qualche svincolato che può andare a rinforzare questa squadra.

Dopo Balotelli, che è stato realmente proposto al Genoa, la società ha sondato la disponibilità di un altro calciatore che ha già militato in Serie A. Non si tratta di Candreva ma di un ex Cagliari, ecco tutti i dettagli.

Quale svincolato vuole prendere il Genoa?

Il Genoa sta lavorando in vista della sessione invernale di calciomercato, dove è prevista una vera e propria rivoluzione. Nel frattempo, la squadra, da qui a dicembre, dovrà fare di tutto per ottenere il massimo possibile in campionato.

Ecco perché Gilardino ha chiesto il supporto da parte della società ed ha spinto il club a prendere uno svincolato di lusso. Nella lista mercato del Genoa è finito anche Balotelli anche se nelle ultime ore è uscita fuori un’altra pista.

A svelare tutti i dettagli è la redazione di Sky Sport, che ha riportato questa indiscrezione di mercato.

Al Genoa serve davvero un calciatore dalle caratteristiche di Gaston Pereiro?

Calciomercato Genoa: occhi su Gaston Pereiro

Secondo le ultime notizie di mercato, la dirigenza sta valutando la possibilità di portare al Genoa Gaston Pereiro. Il trequartista, che può giocare su tutto il fronte offensivo ed adattarsi anche al ruolo di mezzala, per sostituire all’accorrenza Messias e Malinovskyi (che ha già terminato la sua stagione), è al momento libero dopo la fine dell’esperienza alla Ternana.