Juventus, frattura Koopmeiners: lungo stop, quante partite salta

Pessime notizie per Teun Koopmeiners e la Juventus. Il calciatore che è uscito in Juve-Cagliari tra primo e secondo tempo ha riportato un problema ad una costola e ora c’è la conferma della frattura.

Momento davvero difficile per il calciatore olandese che in questi mesi ancora non è riuscito a lasciare il segno con la maglia della Juventus, perché si sono accumulate le partite dove non ha inciso per tutta una serie di motivo e ora c’è la notizia che riguarda quello che è il suo infortunio con Koopmeiners costretto a stare fuori per diverso tempo.

Non ci voleva per la Juve una notizia simile perché quello che è accaduto a Koopmeiners è davvero assurdo visto che ora il giocatore dovrà stare fuori più tempo del previsto. Si pensava che potesse saltare solo le due partite con la Nazionale dell’Olanda che dovrà scendere in campo contro Ungheria e Germania, ma non sarà così.

Perché adesso a causa dell’infortunio Koopmeiners dovrà stare fermo per diverso tempo e c’è il rischio che possa saltare anche partite importanti e decisive.

Juventus, infortunio Koopmeiners: i tempi di recupero

Un momento davvero difficile ora per la Juventus che dovrà cercare di capire come sopperire alle assenze che continuano ad accumularsi. Tra infortunio e squalificati ci sono delle notizie davvero negative per Thiago Motta cheh a perso ora anche Koopmeiners.

Koopmeiners si è infortunato e i tempi di recupero sono più lunghi del previsto. Perché il calciatore olandese ha riportato una frattura alla costola e questo potrebbe seriamente complicare la situazione in vista delle prossime settimane dove la Juventus ha un calendario fitto di impegni e anche molto importanti.

Subito dopo la sosta Nazionali per la Juventus ci saranno Lazio, Stoccarda (Champions) e Inter. Tutte partite importantissime per la stagione e dove Thiago Motta può scendere in capo con una formazione nuova senza Koopmeiners infortunato.

Perché secondo le ultime notizie lo stop per il giocatore potrebbe essere seriamente più lungo del previsto e quindi ci sarebbero delle novità rispetto i giorni scorsi. Pare che a questo punto i tempi di recupero di Koopmeiners possano essere più lungi e il giocatore non essere a disposizione per diverse settimane per la Juventus e Thiago Motta che dovranno fare a meno di lui.

Sicuramente salterà la sfida con la Lazio, da valutare per Stoccarda e Inter con al momento grande apprensione e preoccupazione per le condizioni di Koopmeiners dopo l’infortunio.