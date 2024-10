Inter, spavento per Lautaro Martinez: è accaduto con la Nazionale

Grosso spavento per il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Perché il calciatore è andato in Argentina per gli impegni con la Nazionale e c’è stato un episodio spiacevole che ha allarmato tutti, anche la stessa Inter.

Non è iniziata al meglio la stagione di Lautaro Martinez, autore di una doppietta con l’Udinese e poi ben 5 gare a secco senza nessuna rete. Adesso si parla tanto di questa situazione complicata che sta vivendo il giocatore argentino che è stato chiamato in Nazionale come sempre dove è assoluto protagonista, ma dove è accaduto un qualcosa di assurdo.

Una vicenda che ha allarmato tutti e messo in grande agitazione soprattutto l’Inter per quella che è la vicenda del suo capitano. Perché ci sono state delle nuove voci in merito al caso di Lautaro Martinez e quello che è accaduto è davvero complicato ora da poter gestire perché si parla di forze maggiori che si sono intromesse in questo percorso.

Argentina, spavento anche per Lautaro Martinez: la situazione

Un grosso spavento per quello che è accaduto a Lautaro Martinez anche per l’Inter e i tifosi, perché l’Argentina ha vissuto momenti terribile nelle ultime ore.

Continua a creare grande paura, danni e vittime l’uragano Milton che sta mettendo in ginocchio tutta la Florida che sta provocando pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie. Continua a creare grande scompiglio e mettere tutti in difficoltà, anche il mondo del calcio.

Perché è dal ritiro della Nazionale Argentina, rimasta a lungo ferma a Miami, come svelato da La Gazzetta dello Sport, che Lautaro Martinez e compagni hanno vissuto attimi davvero terribili e di grande ansia. Adesso si cerca di capire come e se sarà possibile viaggiare ancora per i prossimi impegni e per andare verso il Venezuela per il match di qualificazione al Mondiale 2026.

Una vera Odissea quella vissuta dall’Argentina di Lautaro Martinez che ha fatto andare in ansia anche la stessa Inter. Perché dall’aeroporto di Fort Lauderdale la nazionale argentina ha dovuto prima raggiungere Barranquilla in Colombia, quella che è stata la penultima tappa del viaggio che si è concluso poi a Maturina, a ben 500 chilometri da Caracas.

Tutto questo a causa dei grossi disagi legati a quello che è il vero mostro del momento in America l’uragano Milton. Adesso però l situazione sembra rientrata per Lautaro Martinez e i suoi compagni.