Inter: scambio con il Psg, Marotta chiude per 2 big

Doppio colpo per l’Inter, che pesca i nuovi acquisti dal Psg. Trattativa in fase avanzata con i francesi, che sono interessati ad un giocatore dei nerazzurri.

Si scalda l’asse di mercato Milano-Parigi. C’è una novità che riguarda il club francese del Psg, che ha messo nel mirino un big dell’Inter.

I nerazzurri non hanno chiuso alla cessione del giocatore e sarebbero pronti a chiudere l’operazione con l’inserimento di 2 contropartite gradite a Marotta.

Riflettori accesi sull’Inter che, come sempre, regala delle sorprese in sede di campagna trasferimenti. Questa volta, Marotta è pronto a stupire tutti e sta lavorando ad un doppio affare con il Psg.

I legami con il club francese sono buoni, in questi anni diversi calciatori dell’Inter si sono trasferiti a Parigi come Hakimi, Icardi e Skriniar. Ovviamente, prima di procedere a questa trattativa servirà anche i via libera di Simone Inzaghi che dovrà dare l’ultima parola su questo affare.

Di sicuro, c’è la conferma riguardo l’interesse del Psg nei confronti di un big della squadra. La società, infatti, ha mandato diversi osservatori a seguire le ultime partite dell’Inter. Un modo per valutare attentamente il profilo del ragazzo, che è un obiettivo concreto per la prossima sessione di mercato.

L’Inter apre alla cessione del big? Marotta lavora per un maxi scambio

Appreso dell’interesse del Psg per il big della squadra, Marotta si è mosso di conseguenza ed ha iniziato a vagliare una lista di calciatori che sono in uscita dalla Francia.

La rosa profonda del Psg, infatti, permette a Marotta di poter scegliere una serie di esuberi che sono in uscita e non rientrano nei piani di Luis Enrique.

Ecco perché, l’operazione con i francesi alla fine potrebbe rivelarsi un vero affare per l’Inter che avrebbe la possibilità di prendere degli esuberi del Psg per rinforzare la propria squadra.

Nella lista non mancano i nomi di calciatori come Kolo Muani oppure Dembelè, che sono in uscita dalla società. Sullo sfondo anche la pista di un clamoroso ritorno, quello di Skriniar che è ai margini del progetto.

Ma quale giocatore dell’Inter ha messo nel mirino il Psg?

Calciomercato Inter: Psg interessato a Thuram

Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com, Marcus Thuram è finito nel mirino del Psg per la prossima stagione. Le prestazioni del giocatore, che ha messo a segno sette gol in sette partite più tre assist, hanno impressionato il club francese che ha mandato alcuni osservatori per seguire da vicino il calciatore.

C’è una clausola che oscilla fra gli 80 e i 90 milioni di euro per prendere Thuram, anche se Marotta valuta la possibilità di fare un maxi scambio con il Psg che ha messo in vendita una serie di giocatori, come Dembele, Kolo Muani e Skriniar, che potrebbero fare a caso nei nerazzurri.