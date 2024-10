Inter, beffa doppia al Milan: non solo Maldini

Uno dei gioielli del calcio italiano potrebbe cambiare la “dinastia” dei Maldini, ma non è il solo a finire all’Inter.

Questo, stando a quelle che sono le notizie di calciomercato che riguardano Daniel Maldini e i nerazzurri, nel doppio colpo con beffa al Milan, che potrebbe cambiare la situazione a Milano e in Lombardia, per quello che il doppio affare di mercato per i nerazzurri.

Qualcosa probabilmente non ha convinto i nerazzurri che, puntando forte sul talento italiano e figlio d’arte dello storico difensore del Milan, andrà a sistemare quella che è la situazione nella rosa attuale a disposizione di Inzaghi. Ma occhio perché, lo stesso Daniel Maldini, potrebbe clamorosamente non essere l’unica beffa in programma da parte di Marotta e Ausilio.

Calciomercato: non solo Daniel Maldini, l’Inter ci pensa

Coordinato da Piero Ausilio, si ritornerà sul mercato e c’è un giocatore oltre Daniel Maldini che stuzzica l’idea della dirigenza dei nerazzurri.

Uno stesso calciatore seguitissimo proprio in Lombardia e che sta ben figurato in questa stagione, tanto da essere monitorato pure dal Milan, per il calciomercato che sarà del futuro.

Un futuro che sarà in ogni caso in Lombardia, proprio vicino a Monza e a Milano, ma chissà se appunto con la maglia dell’Inter o del Milan. Perché, secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, l’Inter vorrebbe anche un altro calciatore dal Monza e non solo dunque Daniel Maldini.

Doppio colpo: Maldini e non solo, la rivelazione

La rivelazione arriva dunque in merito all’operazione di calciomercato in casa Inter, con Daniel Maldini che potrebbe non essere l’unico colpo per i nerazzurri. Perché proprio dal Monza, piace anche un altro centrocampista e si tratta di Warren Bondo, centrocampista “totale” del club brianzolo che sta sorprendendo in Serie A. Era partito alle spalle di Gagliardini, poi Nesta non ne ha potuto fare più a meno. E per il futuro, lasciandolo crescere per ora proprio in Brianza, occhio alla possibilità di vederlo all’Inter considerando che Asllani ha convinto poco o nulla e potrebbe essere ceduto.

Le cifre del doppio colpo per l’Inter

E dunque l’Inter, che pianifica il presente e il futuro, è in costante lavoro con Piero Ausilio per sistemare quelle che sono le situazioni interne alla rosa. Nonostante il fitto centrocampo in quanto a calciatori che numericamente fanno parte della rosa di Inzaghi, ci sono due soluzioni che l’Inter sta valutando. La prima, già citata, è quella sulla trequarti per Daniel Maldini. L’altra, appunto, su Warren Bondo. Il primo ha una valutazione di circa 10 milioni di euro – sempre se non schizza la sua valutazione di mercato considerando il momento che sta vivendo il classe 2001 -, il secondo invece di 5-10. Insomma, per circa 20 o 25 milioni, perché molto dipenderà dalle richieste del “Condor” Galliani, l’Inter potrebbe spiazzare il doppio colpo dal Monza.