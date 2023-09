Disastro Neymar: è già ai ferri corti in Arabia

L’avventura di Neymar in Arabia Saudita non sta andando per niente bene: aria tesa nello spogliatoio con il giocatore brasiliano.

Tempi duri per l’Al Hilal che, nonostante sia stata una delle squadre saudite che più hanno speso nell’ultima sessione di mercato, sta facendo una grossa fatica in questo avvio di stagione.

Nell’ultima giornata di campionato, gli Squali hanno ottenuto solo un punto contro il modestissimo Damac FC che prima di questa partita occupava il penultimo posto ed è stato un punto amarissimo. Il pareggio, infatti, ha fatto perdere la vetta della classifica all’Al Hilal che è stato superato dall’Al Ittihad, vittorioso per 4-3 in una gara folle contro l’Al Ahli ed i tifosi non possono essere per niente soddisfatti.

Le prestazioni della squadra nell’ultima settimana sono state scialbe e pure l’AFC Champions League, la Champions asiatica, è partita male con un pari acciuffato in pieno recupero contro gli uzbeki del Navbahor. Deludenti sono stati anche le prestazioni di Neymar, la cui avventura in terra araba non sta andando per niente bene, ed il brasiliano inizia ad essere nervoso.

Ciò lo si è visto benissimo nel match contro il Damac, tant’è che alla fine è stato sostituito e rimproverato dall’allenatore Jorge Jesus e la cosa non è andata per niente giù alla stella brasiliana che sembra essere ai ferri corti con il tecnico portoghese. Neymar, infatti, avrebbe chiesto addirittura di cacciare Jorge Jesus e di prendere un nuovo allenatore ed ora il tecnico ex Benfica e Fenerbahce rischia grosso.

Clamoroso Neymar: litiga con Jorge Jesus e chiede l’esonero!

Nonostante percepisca un lauto ingaggio, le sue prestazioni unite ai risultati ottenuti dalla squadra non stanno rendendo l’avventura in terra saudita piacevole per Neymar. Il brasiliano non sembra essersi ancora adattato alla Saudi Pro League ed anche contro il Damac ha deluso, venendo tolto dal campo da Jorge Jesus. Il tecnico portoghese ha poi rimproverato qualcosa a Neymar in panchina e il brasiliano non avrebbe per niente gradito.

Come riportato da Calciomercato.com, Neymar sarebbe ora ben deciso a farla pagare a Jorge Jesus ed avrebbe chiesto alla propria dirigenza di esonerare il tecnico portoghese ed affidare la squadra ad un nuovo allenatore.

Richiesta che l’Al Hilal starebbe pensando di accogliere pur di non rendere scontento Neymar visto quello che è costato ed ora è Jorge Jesus a rischiare seriamente il posto. Appare, però, chiaro che l’esperienza di Neymar in Arabia Saudita sia stata fin qui un vero disastro e la conferma è lo 0 alla casella dei gol segnati con la maglia dell’Al Hilal.

I tifosi sauditi si aspettavano qualcosa di meglio dalla stella brasiliana e sono visibilmente delusi per come sta rendendo il giocatore in mezzo al campo. Tuttavia, la dirigenza dell’Al Hilal non ha intenzione di prendersela con Neymar ed è pronta ad assecondare l’ex Barcellona esonerando Jorge Jesus, pensando così di sbloccarlo a livello mentale in vista dei prossimi impegni.

La morale di questa situazione, però ci ricorda per l’ennesima volta che non è tutto oro ciò che luccica e forse pure Neymar se ne sarà accorto.