Lukaku trascina la Roma: il record che galvanizza la squadra

La punta della Roma, Romelu Lukaku, vanta un record in Europa League che fa letteralmente sognare i tifosi giallorossi: i numeri non mentono

Romelu Lukaku ha trascina la Roma negli ultimi giorni, tra campionato ed Europa League. La squadra guidata da mister José Mourinho non si è resa protagonista di una prestazione positiva al debutto contro lo Sheriff Tiraspol, ma è riuscita comunque a mettere a referto tre punti significativi. L’obiettivo è piazzarsi al primo posto, in modo da accedere direttamente agli ottavi di finale.

I giallorossi sono stati fortunati nel corso della prima frazione di gioco, però ad inizio ripresa la compagine moldava ha reagito siglando il pareggio. Ci ha pensato, appunto, Big Rom a riportare i suoi in vantaggio, sfruttando un assist di tacco a firma Bryan Cristante.

Altro successo, dunque, dopo il roboante 7 a 0 rifilato all’Empoli e all’ex allenatore dei toscani Paolo Zanetti. Ad ogni modo, il classe ’93 deve ancora recuperare la forma migliore dal punto di vista psicofisico, ma è partito molto più avanti rispetto alla passata stagione. Il che giova allo Special One, che ha atteso per diverse settimane l’arrivo di un centravanti titolare.

La società ha compiuto un altro sforzo importante per accontentare il trainer di Setubal e adesso si aspetta quantomeno una striscia di risultati positivi. Lo start horror in campionato sembra ormai alle spalle. E la super coppia d’attacco formata dalla coppia Lukaku-Dybala accende inevitabilmente i sogni dei numerosi supporters giallorossi.

Lukaku e il suo record in Europa League: tanti gol per Mourinho

Con una rosa del genere, ottima almeno sulla carta, la Roma ha l’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Inoltre, l’ambiente romanista ha tanta voglia di riscatto, in primis José Mourinho. Brucia ancora, infatti, la finalissima di Budapest: “Continuerò a dire che quella partita noi non l’abbiamo persa“, ha dichiarato il mister lusitano nella conferenza stampa pre Sheriff.

Una frase che non lascia a molte interpretazioni. Conoscendo Mourinho, lo Special One riproverà sicuramente a portare il trofeo dell’Europa League all’ombra del Colosseo. Intanto in campionato le cose non vanno benissimo, soprattutto dopo l’ultimo pari a Torino. Lukaku è andato ancora a segno ma non è servito a portare i giallorossi al successo.

Entrando più nello specifico, giovedì sera il centravanti belga è salito a 12 partite di fila con almeno un gol messo a referto. L’ex Manchester United ha siglato in totale 16 gol in Europa League, tra Everton, Inter e appunto Roma.

La sua serie, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, è già quella più lunga per un giocatore nell’intera storia dell’Europa League. Davvero niente male. Con lui, per forza di cose, l’asticella si alza notevolmente. A queste condizioni, il traguardo Dublino è tutt’altro che infattibile.