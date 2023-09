Campione nei guai, gravi accuse di molestie: annunciata la causa

Il mondo del calcio viene rigettato nuovamente nel caos dal momento che un campione, una autentica stella di questo sport, rischia di finire seriamente nei guai. Per lui arrivano gravissime accuse di molestie e viene annunciata la causa. L’obiettivo, ovviamente, è appurare la verità su una vicenda potenzialmente molto pericolosa.

Come si suol dire, non c’è tregua per il calcio. Anche in una settimana in cui i campionati sono fermi ai box le polemiche non mancano mai e stavolta travolgono in pieno, come si suol dire, il campione. Ed i rischi, allo stato attuale delle cose, sono altissime. Le accuse, infatti, sono molto delicate dal momento che si parla di molestie. Le accuse, se dovessero essere confermate, potrebbero rappresentare la parola fine per la sua carriera. Ed ovviamente anche per la sua immagine pubblica. Il mondo del calcio trattiene il fiato in attesa di capirne di più su una autentica notizia bomba.

Campione nei guai per accuse di molestie

Il caso Antony sembrava essere una sorta di isola infelice nel mondo del calcio. Ma adesso arriva un altro caso del tutto analogo che rischia di sconvolgere la vita e la carriera del campione. Per lui, infatti, come detto, arrivano delle gravi accuse di molestie. La notizia è stata lanciata da “The Objective“, noto quotidiano spagnolo, e riporta le dichiarazioni di un uomo che dichiara di aver lavorato come traduttore per la Nazionale spagnola.

Sostiene di essere uscito una sera con Dani Carvajal, David De Gea e Nacho Monreal. Il terzino del Real Madrid ha chiesto al traduttore di mediare con la ragazza, prima di macchiarsi del reato di molestie. Alla fine l’ipotetico traduttore racconta che De Gea trascorse la notte con quella ragazza, con Carvajal che non si capacitava di essere stato rifiutato da lei.

Carvajal accusato di molestie: annunciata la causa

Su X, vecchio Twitter, il difensore del Real Madrid si è difeso, dicendo che tali notizie sono completamente false e prive di fondamento. Ha annunciato, inoltre, di aver già avviato azioni legali per dimostrare la propria innocenza, meravigliandosi di come alcuni giornalisti “abbiano il diritto di scrivere falsità simili impunemente”. Si tratta di un autentico fulmine a ciel sereno. Di recente, inoltre, per il caso Rubiales è stata anche tirata nuovamente fuori la storia relativa alla vicinanza politica di Dani Carvajal con il partito di estrema destra spagnola “Vox”.