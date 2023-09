Dalla Juve al Barcellona: la chiudono gratis

Possibile sfida in futuro tra Juventus e Barcellona per una pedina che milita in Premier: operazione a parametro zero, ecco di chi si tratta

Aspettando i vari nazionali, la Juventus prosegue la preparazione in vista del primo big match stagione contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Conquistare altri tre punti darebbe un’ulteriore spinta ai bianconeri, a maggior ragione considerando che i capitolini vengono dal grande successo esterno sul campo del Napoli campione d’Italia.

Servono dei test più probanti per capire a cosa realmente può ambire la ‘Vecchia Signora’. Senz’altro è obbligatorio raggiungere la qualificazione alla Champions League 2024/25. Un club di prestigio come la Juventus non può permettersi di restare fuori dalla massima competizione europea per più di un’annata sportiva. Più avanti, poi, si vedrà se i torinesi potranno rientrare anche nella lotta Scudetto.

Intanto, Massimiliano Allegri deve fare i conti con una brutta notizia giunta dalla nuova nazionale targata Luciano Spalletti. Federico Chiesa, infatti, ha accusato un risentimento muscolare e nelle prossime ore bisognerà approfondire l’entità dell’infortunio attraverso degli appositi esami. L’esterno ex Fiorentina è stato costretto ad abbandonare il ritiro degli Azzurri e al momento è in dubbio la sua presenza sabato 16 settembre.

In caso di forfait definitivo, starà a mister Allegri trovare una valida soluzione alternativa. Ad ogni modo, è un peccato che Chiesa debba fermarsi proprio adesso, dato che aveva cominciato molto bene la stagione. Il club di Exor, tra l’altro, deve pure occuparsi del caso Paul Pogba, il quale necessita di enorme accortezza.

Calciomercato Juventus, rispunta Jorginho: possibile duello col Barcellona

Di fatto il centrocampo non è stato rinforzato nel corso della campagna acquisti estiva. Ma la Juventus, dal canto suo, continua a guardarsi attorno: in particolare, nelle ultime ore è tornata in auge la pista che porta al nome di Jorginho, regista di proprietà dell’Arsenal.

Non è un segreto da tempo il forte apprezzamento della ‘Vecchia Signora’ nei confronti del calciatore italo-brasiliano, che lo scorso 20 dicembre ha raggiunto la soglia dei 31 anni. Con l’arrivo di Rice all’Emirates Stadium, Arteta inevitabilmente concederà molto meno spazio a Jorginho.

Di conseguenza, l’ex Napoli potrebbe fare le valigie al termine della stagione. Il suo contratto, per giunta, è in scadenza (c’è un’opzione di rinnovo per un altro anno), perciò la Juventus potrebbe riuscire ad assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero, ovvero senza il pagamento del cartellino.

La dirigenza bianconera, però, deve guardarsi le spalle dalla potenziale concorrenza del Barcellona di Xavi. Anche i blaugrana, infatti, sarebbero attratti dall’ipotesi Jorginho e in futuro potrebbero convincersi ad affondare il colpo. Situazione da monitorare nei mesi a venire.

