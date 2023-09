Sinner: arriva la decisione sulla Coppa Davis

Il cammino di Sinner allo Us Open si è interrotto agli ottavi di finale. Ora c’è attesa per una decisione importante che dovrebbe essere ufficializzata a breve

“Avevo crampi ovunque“, si è concluso così il cammino di Jannik Sinner allo Us Open 2023. L’azzurro ha ceduto dopo quattro ore e cinque set nel match di ottavi di finale contro Alexander Zverev, sconfitto poi, a sua volta, da Carlos Alcaraz.

Una grande delusione per Sinner che puntava almeno alla rivincita nei quarti contro il numero uno del mondo, vincitore lo scorso anno di un match combattutissimo a Flushing Meadows che ha lasciato non pochi strascichi nel fsico e nell’animo di Jannik.

“Sono uscito un pò come l’anno scorso – ha spiegato Sinner nelle dichiarazioni post match – purtroppo le piccole cose fanno la differenza. Ho fatto il massimo con quello che avevo.” Parole cariche di frustrazione quelle di Jannik che può consolarsi, comunque, per aver mantenuto la quarta posizione nella Race, la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti nella stagione in corso e che decreta gli otto qualificati alle Atp Finals di Torino.

Sinner, attesa per la decisione: può cambiare tutto

Concluso lo Us Open, Sinner dovrebbe tornare in campo in Coppa Davis. Dal 12 al 17 settembre, l’Italia ospiterà a Bologna il girone con il Canada campione in carica, la Svezia e il Cile. Le prime due classificate si qualificheranno alla fase finale in programma a Malaga il prossimo novembre.

Sinner è stato convocato dal capitano Volandri insieme a Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, quest’ultimi schierati in doppio. Nonostante nelle dichiarazioni post Us Open, Jannik abbia confermato la sua presenza a Bologna, negli ultimi giorni è subentrata una decisa incertezza riguardo la sua partecipazione.

Lo aveva anticipato la Gazzetta dello Sport ma ora Sinner ha comunicato mediante i social il suo forfait ufficiale. Il tennista ha deciso per un riposo precauzionale in vista dei prossimi impegni ed ha quindi cambiato idea, non prenderà parte agli impegni di Bologna con la Coppa Davis. Un forfait ufficiale che genererà qualche polemica ma che rappresenta quello di cui Jannik aveva bisogno. Ora qualche giorno di riposo e poi sotto per questo intenso finale di stagione.

Oltre a Sinner, peraltro, non ci sarà nemmeno Berrettini a causa del brutto infortunio alla caviglia subito nel corso del match con Rinderknech. E non ci sarà neanche Fognini. La nuova squadra dovrebbe essere composta da Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e Vavassori. Una compagine comunque competitiva contro avversari insidiosi ma alla portata. Il Canada è riuscito a recuperare Shapovalov ma rinuncia a Aliassime e Raonic. Attenzione al Cile che si presenta al completo con Jarry, Garin e Tabilo.