Mister 85 milioni in Arabia Saudita: scaricato dal club

L’Arabia Saudita pronta a tornare alla carica su uno dei più interessanti giocatori del panorama europeo, che non sta vivendo un buon momento.

Il mercato è chiuso ormai anche in Arabia Saudita, ma gli sceicchi starebbero già pensando a un colpo per il futuro, guardando al mercato di gennaio. All’inizio del 2023 l’Al Nassr concluse l’affare Cristiano Ronaldo, apripista verso la Saudi Pro League, e tra qualche mese un nuovo grande colpo potrebbe prendere la via di Riad. Un’opzione per adesso ancora del tutto ipotetica, ma non così lontana dal modus operandi degli ambiziosi club controllati dal fondo PIF.

Pochi giorni fa è stato Rio Ferdinand, ex leggenda del Manchester United e dell’Inghilterra e oggi opinionista sportivo, a suggerire il campionato saudita come possibile soluzione. Per chi? Ma ovviamente per Jadon Sancho, l’ormai ex enfant prodige del calcio inglese, reduce da due annate orribili con i Red Devils. Pagato 85 milioni di euro nel 2021 per strapparlo al Borussia Dortmund, attualmente è fermo a 12 gol in due stagioni, e ha ormai rotto con l’allenatore.

Erik ten Hag non ha mai dimostrato di tenere particolarmente a Sancho, schierandolo poche volte e preferendogli spesso altri giocatori. E l’attaccante londinese non ha fatto nulla per convincerlo del contrario, offrendo prestazioni sempre più svogliate. Ma il rapporto tra i due è precipitato di recente, quando il tecnico ha detto che Sancho non gioca perché fuori forma, e l’attaccante ha risposto che non è assolutamente vero.

Sancho rompe con lo United: l’Arabia Saudita è l’unica via?

Difficile immaginare che un giocatore col suo talento e con appena 23 anni possa accettare un trasferimento nella Saudi Pro League, ma dopo l’ultima estate non è certo impossibile. Il caso di Gabri Veiga racconta bene come oggi i club sauditi abbiano abbattuto una barriera psicologica, rendendosi davvero appetibili anche per giovani calciatori di alto livello. In più, con Sancho c’è da considerare un aspetto economico non irrilevante.

L’ex Dortmund ha un costo molto elevato in termini di cartellino che d’ingaggio, con uno stipendio da oltre 21 milioni di dollari lordi annuali. Pochi club al mondo possono investire simili cifre in un giocatore completamente da recuperare a livello fisico e attitudinale. Il che rende la mossa saudita la più probabile, a meno di un prestito in Europa in cui però sarà lo United a pagare una parte consistente dell’ingaggio. A gennaio, quasi certamente, ne sapremo tutti di più.