Madalina Ghenea da bollino rosso: curve esplosive

Bellezza mozzafiato quella della modella romena Madalina Ghenea. L’ultimo shooting fotografico ha fatto impazzire tutti.

Romena di nascita e di origine, ma adottata dall’Italia da molti anni. Oggi è anche una top model internazionale che fa impazzire mezzo mondo. Parliamo di Madalina Diana Ghenea, considerata a ragione una delle donne più belle in circolazione.

Top model classe 1987, si è fatta conoscere non solo per la sua esperienza sulle passerelle internazionali. Il grande pubblico italiano la ricorda sicuramente per diversi spot pubblicitari, oltre che per la partecipazione al Festival di Sanremo 2016, come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Inoltre è stata anche concorrente del talent show Ballando con le Stelle su Rai Uno, nell’edizione 2011.

Senza dimenticare la sua presenza da attrice in alcuni film, anche di calibro internazionale. Impossibile non ricordare l’apparizione di Madalina Ghenea nel film di Paolo Sorrentino Youth – La Giovinezza, in una scena con Michael Caine e Harvey Keitel nella quale compare completamente nuda, in tutto il suo splendore.

Madalina esplosiva nello shooting fotografico: le immagini in intimo sono bollenti

Madalina Ghenea è ovviamente seguitissima sui social. La modella romena ha 1,2 milioni di follower, tutti pazzi per la sua sensualità assoluta e naturale, per la bellezza mediterranea e indiscutibile, per un fisico decisamente perfetto.

L’ultimo shooting fotografico pubblicato dalla Ghenea ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. La 36enne di Slatina si è messa in mostra durante un servizio per un noto brand di abbigliamento intimo femminile. Un completino trasparente ed attillato, portato con tutta la sensualità possibile da Madalina, ha messo in evidenza lo splendore e la fisicità mozzafiato dell’ex conduttrice di Sanremo.

Una bellezza totale, che ovviamente fa parlare di sé anche in ambito gossip. Qualche anno fa il nome di Madalina Ghenea era finito al centro delle cronache rosa, legato a quello del calciatore ex Roma Nicolò Zaniolo. Si parlò con insistenza di una neonata frequentazione romantica tra l’attaccante e la modella, ma tra polemiche e chiacchiere sulla differenza di età e sulla presunta poca serenità della famiglia di lui, tale liaison è morta sul nascere.

La Ghenea però è curiosamente legata al mondo dello sport. Infatti la romena, dopo il matrimonio con l’imprenditore Matei Stratan e le frequentazioni con l’attore Michael Fassbender e lo stilista Philipp Plein oggi sembra felicemente fidanzata con un fuoriclasse del tennis. Ovvero il bulgaro Grigor Dimitrov, 32enne atleta che è attualmente al 19° posto del ranking ATP.