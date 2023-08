Sul letto lascia tutti senza fiato: Annalisa è straripante

La splendida cantante Annalisa ha pubblicato l’ennesima immagine sul proprio profilo Instagram che esalta la sua bellezza: fan in delirio

È stata un’estate davvero speciale per Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa. Classe 1985 (lo scorso 5 agosto ha compiuto 38 anni!), la cantante di Savona anche in questi mesi ha occupato le radio italiane con alcuni brani di grande successo.

A cominciare da Bellissima, passando poi per Mon Amour e finendo con Disco Paradise, realizzata in collaborazione con i prestigiosi colleghi J-Ax e Fedez. Tutto ciò che Annalisa tocca diventa improvvisamente oro. Dal punto di vista discografica, l’artista ligure è da anni una certezza assoluta. Con lei le vendite sono assicurate, non si sbaglia mai.

Il punto di forza principale è senza dubbio la sua splendida voce, di certo una delle migliori attualmente nel panorama musicale italiano. Da questo punto di vista Annalisa non ha nulla da invidiare a nessuno, sia a livello di timbrica che sotto l’aspetto dell’estensione vocale. Si tratta di un prodotto vincente targato Maria De Filippi, ma la cantante ha saputo andare ben oltre l’etichetta ‘Amici’.

Annalisa scatenata sui social: lo scatto sul letto fa impazzire tutti

Nel corso del tempo è cresciuta e maturata tantissimo in ambito professionale, anche grazie alle varie partecipazioni al Festival di Sanremo. E a luglio si è convinta a mettere in atto uno dei passi più importante della sua vita, convolando a nozze con Francesco Muglia. Per chi non ne fosse già a conoscenza, Muglia è il direttore marketing di Costa Crociere. Il matrimonio è avvenuto, guarda caso, in Liguria, nel borgo di Tellaro.

Lui non fa parte del mondo dello show business e si tiene a debita distanza dai social, anche per questo la coppia ha sempre seguito la via della riservatezza. Tale gioia spingerà sicuramente Annalisa a dare sempre di più nel campo musicale. E chissà che a breve l’artista savonese non possa emozionare i suoi numerosi fan con un annuncio a sorpresa, riguardante magari l’inizio di una gravidanza.

Al momento non è dato sapere quali siano le intenzioni dei novelli sposi. Nel frattempo, Annalisa ha voluto celebrare sul proprio profilo Instagram, dove conta ben 2 milioni di followers, l’estate che sta per volgere al termine e che lei non dimenticherà mai.

Si tratta di un carosello di foto che la ritraggono in vari contesti. Vestiti sexy e pose sensuali: Annalisa è uno spettacolo puro e poche donne come lei riescono a mandare in visibilio i loro ammiratori. Nella prima immagine si può ammirare l’artista seduta su un letto matrimoniale e circondata da pareti all white.

Lei, invece, indossa un abito nero di pelle con un decolleté mozzafiato, che stimola fortemente la fantasia di chi guarda lo scatto in argomento. Insomma, è letteralmente impossibile resisterle. Semplicemente, Annalisa.