Annalisa festeggia alla grande: gonna corta e stivali da urlo

Annalisa festeggia alla grande l’ultimo straordinario successo: gonna inguinale e stivali da urlo. Follower in delirio

Momento d’oro, anzi di platino, per Annalisa. La cantante savonese, ex allieva della scuola di “Amici’, festeggia un doppio importante traguardo. ‘Disco paradise’, tormentone dell’attuale estate che ‘Nali’ interpreta insieme a Fedez e agli Articolo 31, è certificato doppio disco di platino mentre ‘Mon amour’, hit della cantante ligure, è addirittura triplo disco di platino.

Dunque, è sempre sulla cresta dell’onda Annalisa che miete un successo dopo l’altro. Anche sul versante privato le cose vanno a gonfie vele. Poche settimane fa è convolata a nozze con il manager Francesco Muglia. Insomma, dopo anni in cui era la ‘Cenerentola’ dei talenti femminili (Alessandra Amoroso ed Emma Marrone) usciti dalla scuola di ‘Amici’ Annalisa sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro.

Non ha mai mollato, grazie anche al supporto della sua fanbase, e ora si gode il traguardo della certificazione di platino tagliato con due dischi. Un’impresa non da tutti i giorni e non de tutti e che, pertanto, merita di essere celebrato con uno scatto ad hoc.

Annalisa festeggia alla grande: gambe da urlo!

Annalisa è la regina del panorama musicale del Bel Paese. Con una hit dopo l’altra (per la cronaca, ‘Bellissima’, ‘Mon Amour’ e ‘Disco paradise‘) Annalisa ha, infatti, sbaragliato la pur agguerrita concorrenza imponendosi come la cantante del momento.

Un momento, però, destinato a durare per anni visto l’enorme talento vocale che le ha donato Madre Natura. Ma Annalisa è molto altro: è anche tra le più seguite sui social network in conseguenza della sua metamorfosi da timida ragazza che si nascondeva a donna consapevole del proprio fascino e che, quindi, non ha più timore di esibire il proprio indubbio sex appeal.

Ne ha dato ulteriore prova con lo scatto con cui ha ringraziato i suoi fan per la doppia certificazione di platino. In piedi sullo sfondo di una vetrata, con guanti neri che arrivano fino all’avanbraccio, stivali con tacchi vertiginosi e minigonna inguinale, Annalisa offre agli sguardi concupiscenti dei suoi numerosi follower delle gambe da favola, da urlo!

Un outfit semplice ma elegante e che, soprattutto, dimostra in maniera inequivocabile come un meraviglioso cigno abbia preso il posto del ‘brutto anatroccolo’ di qualche anno fa. Dunque, Annalisa, come sottolinea un suo follower, è “la QUEEN della musica italiana” grazie al suo talento musicale e in virtù della sua bellezza ammaliante e mai volgare è anche, prendendo a prestito il titolo di una sua hit, l‘amour’ dei suoi follower.