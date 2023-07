Juve, sorpresa ai tifosi: c’è un omaggio inatteso

Dopo l’arrivio ufficiale di Cristiano Giuntoli dal Napoli, per i tifosi della Juventus bisognar registrare un omaggio inatteso.

Dopo una delle stagioni più difficili della sua storia, l’attenzione della Juventus (così per come tutte le altre squadre italiane) è tutta rivolta verso la prossima stagione. Quest’ultima, dopo la compilazione del calendario ed il raduno di lunedì scorso degli uomini di Massimiliano Allegri, è ufficialmente iniziata.

L’obiettivo della Juventus per l’anno prossimo, visto che molto probabilmente non giocherà la prossima edizione della Conference League a causa della decisione della Uefa di Ceferin di escluderla dalle coppe, è sicuramente quello di tornare ad essere competitiva per la vittoria finale dello Scudetto. Tuttavia, prima di regalare qualche nuovo arrivo a Max Allegri, Cristiano Giuntoli (nuovo Football Director) e Giovanni Manna (nuovo direttore sportivo) devono cedere qualche giocatore .

Dopo gli addii a Juan Cuadrado, Leandro Paredes ed Angel Di Maria, infatti, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe salutare almeno un big della squadra guidata da Massimiliano Allegri. I nomi più ‘caldi’, almeno per il momento, sono quelli di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il futuro dei due calciatori è in forte bilico.

Juve, omaggio dell’Adidas: il nuovo kit da trasferta è stato ispirato al Monte Rosa

Il primo potrebbe andare a giocare in Premier League (soprattutto nel Newcastle di Sandro Tonali). L’ex Fiorentina, invece, piace a diversi club, e in pole in questo momento ci sarebbe il Psg, a caccia del post Lionel Messi e con Mbappè ancora in bilico. Il serbo piace molto anche al Bayern Monaco.

La stessa Juve, tramite i suoi canali social, ha infatti presentato il nuovo kit da trasferta per la prossima stagione. Per tale occasione, l’Adidas ha deciso di trarre ispirazione dal Monte Rosa, così come si evince dal comunicato ufficiale della stessa ‘Vecchia Signora’: “Prevalentemente bianco. Il nuovo look può vantare un’ estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali delle Alpi italiane. La maglia, per l’appunto, rispecchia la parte rocciosa del Monte Rosa, che punteggia lo skyline dell capoluogo piemontese”.

L’omaggio dell’Adidas è stato ben accolto dai tifosi bianconeri che, però, ora attendono anche qualcosa dal mercato della loro squadre del cuore. Dopo aver visto sfumare il primissimo obiettivo per questa sessione estiva, ovvero Milinkovic-Savic (che ha accettato la super offerta del club saudita dell’Al-Hilal), Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna potrebbero fiondarsi su Koopmeiners dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, oltre a giocatori come Gabri Veiga e Kamada.