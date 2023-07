Totti-Ilary, gesto eclatante davanti a tutti: fan sbigottiti

Da un anno hanno preso strade diverse, eppure ciclicamente spunta un dettaglio speciale tra Francesco Totti e Ilary Blasi: fan sconvolti

Ormai è passato un anno esatto ma sembra ieri. L’11 luglio 2022, in serata ma ancora presto per farla diventare la notizia del giorno, era arrivata la conferma che tutti i fan della coppia temevano: Francesco Totti e Ilary Blasi avevano deciso di separarsi.

Una crisi aperta da mesi perché, come abbiamo scoperto con certezza più tardi, lui nel frattempo aveva già cominciato a frequentare Noemi Bocchi. E quella settimana, le immagini dell’ex capitano giallorosso che usciva dalla casa del suo nuovo amore pubblicate da ‘Chi’ hanno rappresentato la pietra tombale sulla storia.

Così, ecco l’annuncio che ha lasciato a bocca aperta tutti i loro fan. E’ stata a cominciare è stata Ilary, spiegando che dopo una storia lunga 20 anni e tre splendidi figli il suo matrimonio era terminato. E aggiungendo che la separazione sarebbe rimasta un fatto privato. In realtà come sappiamo bene in questi dodici mesi tra indiscrezioni e fatti concreti è diventato invece molto pubblico.

Poco dopo, anche le parole di Francesco. ‘Er Pupone’ raccontava di aver provato in tutti i modi a superare la crisi in corso, ma era arrivato alla conclusione che la separazione era l’unica via. Entrambi hanno messo al centro i figli, confermando che comunque sarebbero stati la sua priorità anche nei mesi successivi.

Totti-Ilary, gesto eclatante davanti a tutti: nessuno si aspettava di vedere quell’immagine

Come andrà a finire ancora non lo sappiamo perché la causa è in corso. La villa all’Eur dove hanno sempre vissuto è stata affidata a Ilary perché lì sta crescendo i tre figli, mentre Francesco con Noemi Bocchi e i suoi due figli ha trovato un altro appartamento a Roma. E ora sono cominciate le vacanze separate: tutta la famiglia allargata con Totti negli Stati Uniti, Ilary insieme al nuovo compagno Bastian Muller in Brasile.

Nelle ultime ore però un gesto sta facendo molto discutere e ha emozionato i fan della coppia: perché luglio non è solo il mese della separazione ma anche quello di ricordi dolcissimi. Diciassette anni fa l’Italia vinceva i Mondiali in Germania e decisivo era stato anche il rigore segnato da Francesco contro l’Australia. Così lui su Instagram per celebrare quel trionfo, con la finale il 9 luglio 2006, non ha scelto un’immagine mentre alzava la coppa ma l’esultanza dopo quel rigore. Come aveva fatto altre volte, si era portato un dito alla bocca mimando il ciuccio.

Molti avevano pensato che fosse una dedica per i figli, Christian era già nato e Chanel sarebbe arrivata nel marzo dell’anno successivo. Invece lui diversi anni dopo aveva spiegato che si trattava di un messaggio per la moglie. “Il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra. È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli”.

I due stanno vivendo una battaglia in tribunale, ma tra i fan c’è chi spera in qualche clamoroso (quanto al momento improbabile) colpo di scena. Solo il tempo ci dirà il significato di questo gesto.