Gonna cortissima: Barbara Pedrotti incanta Verona

Barbara Pedrotti in un look davvero speciale e seducente, la giornalista non passa mai inosservata: visione da sballo

Le giornaliste sportive, sempre più spesso, sono capaci di suscitare l’ammirazione incondizionata da parte del pubblico. Per la loro bravura e competenza, ma anche per eleganza, bellezza e un tocco di fascino femminile che non guasta mai e che le rende semplicemente irresistibili. Una delle più amate dalla platea, senza dubbio è Barbara Pedrotti, presenza ormai irrinunciabile.

La 41enne trentina, in questo senso, è uno dei volti più noti dell’ambiente. Potendo vantare un curriculum di tutto rispetto, che l’ha vista lavorare per praticamente tutte le realtà televisive più importanti dal punto di vista sportivo: Rai, Sky, Mediaset, Sportitalia. Non sono in molti a poterlo dire, questo è certo. E tutto questo, Barbara se lo è conquistato grazie a una professionalità considerevole e una grande passione per il suo lavoro e per tutto lo sport in generale.

E’ naturalmente un volto assai noto tra gli appassionati di calcio, per i suoi trascorsi, ma non soltanto tra di loro. Tra gli sport che più ama Barbara ci sono anche ciclismo e motori. E non per caso, il mese scorso Barbara è stata una delle protagoniste principali sui social, essendo una delle madrine del Giro d’Italia, che ha percorso tutta la penisola, infiammando, come sempre, gli appassionati della bicicletta nel mese di maggio.

I suoi scatti sui social hanno lasciato il segno, manco a dirlo. E altrettanto faranno nelle prossime settimane, quando finalmente la Pedrotti potrà godersi un po’ di vacanze, mettendo in mostra dalle spiagge tutto il suo fascino. Ma c’è ancora qualche impegno lavorativo a cui tenere fede.

Barbara Pedrotti, pazzesca ancora una volta: gambe favolose, fan in delirio

Barbara nel weekend era presente a Verona, per uno dei tradizionali appuntamenti della città scaligera, la Granfondo ciclistica. Lo scatto con cui ha pubblicizzato la cosa presso i fan la ritrae davanti alla celebre Arena. Ma il dettaglio che balza subito agli occhi è uno in particolare.

Gonna da capogiro e gambe perfette in risalto. Barbara non si smentisce proprio mai, e anche questa volta raccoglie i complimenti numerosi da parte degli ammiratori. Per i suoi quasi 300 mila followers su Instagram, ogni nuova immagine è una festa. Applausi a scena aperta e l’attesa per gli scatti balneari cresce…