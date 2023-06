Dani Alves, l’ex moglie Joana svela un retroscena choc: mondo del calcio incredulo

L’ex calciatore del Barcellona, Dani Alves, è in carcere in seguito alle accuse di stupro da parte di una giovane donna.

La loro storia d’amore sembrava essere destinata a convertirsi in un legame senza tempo. La complicità fra Dani Alves, noto calciatore brasiliano, e la modella Joana Sanz ha fatto sognare migliaia di followers, che attraverso i canali social seguivano il loro divertente e dolce rapporto. Eppure la situazione è cambiata terribilmente al termine dello scorso anno, in seguito alle accuse di violenza sessuale a carico del giocatore.

Dallo scorso 20 gennaio il calciatore è in carcere a Barcellona e, in questo frangente, ha cercato di costruire la sua azione difensiva mentre però il matrimonio con la modella spagnola crollava. Il rapporto fra i due è giunto al capolinea, ma nonostante ciò diversi retroscena che i rivelano dettagli sul presente di Dani Alves.

Il portale ‘Vanitatis’ riferisce alcune dichiarazioni di Joana Sanz, la quale continua a fare visita al quasi ex marito. La donna aveva affermato fin dal primo momento la sua intenzione di avanzare con la separazione, ma di non abbandonare quello che è stato il suo compagno di vita, in un momento così difficile personale.

Dani Alves, parla l’ex moglie: “Ancora non l’ho insultato”

Joana Sanz in prima persona ha allora raccontato: “Parliamo solo al telefono, lo vedo mediante un vetro. Soli non lo siamo mai. Si tratta di cabine trasparenti e accanto ci sono altre persone. Se parliamo ad alta voce, per intenderci, ci sentono. Mi sento davvero disgustata. Non siamo ancora stati in grado di parlare di cose serie che ci riguardano, non sono ancora riuscita a insultarlo. Certo che penso che sia innocente, non possiamo condannarlo prima che ci sia un processo”.

Joana Sanz ribadisce di avere ancora fiducia nell’umanità di Dani Alves e infatti afferma: “Posso dire che non è una cattiva persona. Ha rovinato il nostro matrimonio, ma penso che non l’avrebbe mai fatto sapendo che avrebbe potuto perdere tutto. È troppo serio. Penso che abbia cambiato tante versioni per me. Quando è andato in prigione, mia madre era morta da una settimana e immagino che non volesse più farmi soffrire”. La donna ha concluso che sta valutando il divorzio ma vuole restare vicina ad un uomo per il quale prova ancora tanto affetto. Al momento non sono state avviate le procedure per il divorzio.