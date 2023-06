Annalisa lascia di sasso: il vestito è troppo corto

L’ex concorrente di ‘Amici’ torna a far parlare di sè con una foto bollente: il suo vestito ha sconvolto i fan

Sono ormai anni che Annalisa, sulla cresta dell’onda, è uno dei personaggi del mondo della musica italiana ed internazionale più amati. Il web, si sa, propone profili più variegati ma la bellezza della cantante di ‘Bellissima’, unita al suo indiscutibile talento, la pongono come una delle stelle anche sui social.

‘Nali’ su Instagram vanta infatti ben 1,9 milioni di followers. Un numero che è cresciuto negli anni che siamo certi potrebbe anche moltiplicarsi, visto il successo crescente della famosa cantautrice classe 1985. Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è nativa di Carcare in provincia di Savona e nel mondo dello spettacolo ha ottenuto un grandissimo successo grazie alla partecipazione al programma ‘Amici di Maria De Filippi’ che, nel 2010, l’ha lanciata come uno dei talent più promettenti.

Sin dal suo arrivo nella scuola più famosa d’Italia, ha incassato diversi consensi arrivando a sfiorare la vittoria in quell’anno: Annalisa si piazzò seconda. La cantautrice, fuori dal programma, ha registrato una crescita davvero esponenziale a livello professionale. Di pari i passo, i suoi fan non la lasciano mai sola e sono sempre più numerosi col passare dei mesi. Tra i suoi premi più importanti, 13 dischi di platino, disco d’oro, un ‘Wind Music Awards’ ed un ‘MTV Italian Music Awards’.

Quello, però, è il passato. Adesso Annalisa è pronta scatenarsi nel suo tour che la vedrà toccare ogni parte d’Italia. Prima a Rimini, in concomitanza del ‘Tezenis Summer Festival’, successivamente – il giorno dopo – al Foro Italico a Roma. La tappa più attesa e già sold out è quella di Milano al Forum d’Assago. Il suo ultimo singolo ‘Disco Paradise‘ nato dalla collaborazione con Fedez e J-Ax sta avendo un successo enorme: pare destinato a diventare una hit della prossima estate.

Annalisa bollente: il vestito è cortissimo

Ma Annalisa è in primis una donna bellissima, sensuale e che spesso e volentieri mostra scatti davvero infuocati sulle proprie pagine social. È il caso dell’ultimo che ha lasciato intrigati un pò tutti.

Per festeggiare coi fan il fatto che il suo ultimo singolo ‘Mon Amour’ sia tra il brano più acquistato in Italia, la sexy cantautrice ha pubblicato degli scatti inediti riguardanti proprio il video musicale ed un look davvero provocante. Caschetto nero ed una gonna nera cortissima che mostra le gambe e lascia poco spazio alla fantasia dei suoi ammiratori e ammiratrici.

Con la mano, poi, Annalisa mantiene chiusa la giacca nera per evitare che si veda proprio tutto. Un’istantanea davvero scottante che, ancora una volta, ha fatto centro nel cuore di non può proprio fare a meno di amarla e seguirla.