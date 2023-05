Ultim’ora, che tegola al fantacalcio: stagione finita per un bomber di A

Un nuovo infortunio stravolge la Serie A, uno dei beniamini del campionato e degli appassionati del fantacalcio saluta la stagione in anticipo.

Un ko pesante da digerire, il punto di riferimento offensivo sarà costretto a rimanere ai box, salutando così i suoi tifosi senza passare dal campo. Il calciatore è stato tra gli uomini decisivi del suo club e conclude però la stagione in anticipo. Fortunatamente una tegola non decisiva per il tecnico.

La Serie A sta terminando il suo campionato ma non manca di fare disperare gli allenatori, reali e virtuali. Uno degli idoli del fantacalcio è andato ko, compromettendo il finale di stagione e impedendo di raggiungere altri record personali. Una brutta notizia soprattutto in chiave Fantacalcio con i Fantallenatori che dovranno fare a meno di lui.

Va detto che il suo club è ormai salvo e ha raggiunto con giornate di anticipo il risultato prefissato a inizio stagione. Anche o soprattutto grazie a lui. Ha lasciato la stagione con il ricordo di un colpo di tacco stupendo, a dimostrazione di come in Serie A ancora ci siano calciatori di grande qualità. Per i tifosi un doppio saluto: sia per la stagione che probabilmente in vista della prossima, visti i propositi di mercato.

Serie A, ko il bomber verso una big

Le condizioni sono sembrate subito serie dopo l’infortunio e non è un caso come sia stata la stessa società a confermare il ko, tramite un comunicato ufficiale. Nessuna illusione di un recupero lampo, la stagione è finita e le statistiche possono anche fermarsi: Dia ko con la Salernitana, la conferma è arrivata in maniera definitiva. Il senegalese è protagonista anche del bollettino medico dei campani:

“Gli ultimi accertamenti hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro di Dia, riportato nell’incontro contro la Roma. L’attaccante ha iniziato il percorso riabilitativo, le sue condizioni saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni”.

Dia termina il suo campionato in anticipo, pur senza un infortunio grave. Le statistiche nella sua prima stagione in Serie A sono state davvero eccellenti: 33 presenze, 16 gol e 6 assist, ma il boom è arrivato soprattutto nel girone di ritorno. L’ex Villarreal ha trascinato la Salernitana dalle sabbie mobili della classifica con gol che hanno portato punti pesantissimi. Paulo Sousa ha avuto la massima fiducia in lui e Dia ha ripagato alla grande.

Il giocatore è destinato a essere tra gli uomini chiave del prossimo mercato. La Salernitana riscatterà il calciatore per circa 10 milioni e potrebbe però rivenderlo al miglior offerente. Piace a Inter, Milan e Napoli, potrebbe essere l’attaccante utile per la Serie A ma anche per la Champions League.