Roma: infortunio Dybala, circola una voce nella Capitale

La Roma è in campo contro la Fiorentina, ma la testa è assolutamente rivolta alla sfida con il Siviglia. Ecco le ultime su Dybala.

Mancano ormai quattro giorni alla sfida decisiva per la Roma. Se in campionato i capitolini hanno alzato bandiera bianca, la squadra di Mour sta preparando con attenzione la sfida contro il Siviglia. Si tratta di un match fondamentale per Pellegrini e compagni e per questo motivo il tecnico portoghese spera di poter contare su tutta la rosa a disposizione.

A tenere banco in casa Roma è sicuramente la situazione di Dybala. Il giocatore è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia e per il momento non è chiaro se sarà in campo oppure no.

Roma: infortunio Dybala, ecco come sta

La Roma in questo momento è in campo contro la Fiorentina, ma i pensieri sono sicuramente rivolti alla partita contro il Siviglia e per questo motivo Mourinho ha deciso di dare spazio ad un ampio turnover. L’obiettivo da parte del tecnico portoghese è quello di arrivare nel migliore dei modi alla partita di Budapest e cercare di portare a casa un risultato importante visto che è l’ultima possibilità di andare in Champions League.

Per la sfida contro il Siviglia, però, la Roma continua a davere il dubbio Dybala. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’ex Juventus è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, ma oggi si è allenato e questo è sicuramente una buona notizia. Il programma dovrebbe prevedere un rientro in gruppo entro lunedì, ma la strada è in salita e sembra essere complicato un suo impiego dall’inizio nella partita di mercoledì.

Out in questa partita contro la Fiorentina anche Pellegrini e Spinazzola. Ma per il capitano sembra essere semplicemente uno stop precauzionale per recuperare nel migliore dei modi in vista della trasferta in Ungheria. L’esterno, invece, prosegue il suo lavoro di recupero dal problema muscolare e vedremo se sarà pronto almeno per la panchina.

Ultime Dybala: il giocatore riprende ad allenarsi

L’infortunio di Dybala preoccupa un po’ di molto in casa Roma e la sua presenza contro il Siviglia sembra essere possibile almeno in panchina. L’infortunio alla caviglia non è stato ancora definitivamente superato, ma il fatto che ha iniziato ad allenarsi a pieno ritmo è sicuramente una grandissima notizia.

La speranza di Mourinho è quella di poterlo avere almeno per la ripresa. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quali saranno anche le decisioni del tecnico.