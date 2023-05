Cristina Buccino incanta: forme che fanno sognare i fan (Foto)

Cristina Buccino regala spettacolo come al solito. La meravigliosa modella calabrese manda in visibilio i suoi fan con delle foto hot pubblicato sul profilo di Instagram

Cristina Buccino non ha bisogno di presentazioni. Arriva l’estate e la temperatura dei suoi scatti cresce sempre di più. Una tra le donne più belle del nostro paese ed è tra le modelle più seguite sui social dove conta oltre tre milioni di follower.

La bellissima Cristina Buccino – Calciomercatoweb.it – (foto Instagram)

Fisico da urlo con un lato A e un lato B che fanno sognare milioni di italiani. Con l’arrivo dell’estate arrivano le prime foto che regalano spettacolo e una visione scottante che manda in visibilio tutti. Cristina Buccino è una modella e showgirl italiana, nonché influencer di successo. Dopo gli studi al liceo, decise di entrare nel mondo della moda, posando per cataloghi e campagne pubblicitarie. Esordisce poi in TV con il programma Tutto X Tutto su Rai1. Passa poi a Rai2, nel programma di Gene Gnocchi, Artù.

Ma la svolta arriva con la partecipazione al noto programma Veline di Mediaset, dove riesce ad arrivare in finale. Partecipa poi all’Eredità, vestendo i panni della professoressa, fino al 2012. Nella vita privata è stata fidanzata nel 2015 con Gabriele Giuffrida e nel 2021 con l’ex di Diletta Leotta, Daniele Scardina. Inoltre le sono stati attribuiti dei flirt con il motociclista Andrea Iannone e con l’ex calciatore della Roma Kolarov. Lei aveva risposto in maniera ironica: “Mi appioppano un fidanzato nuovo a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”.

Cristina Buccino meravigliosa: le sue forme incantano e lasciano a bocca aperta i fan

Cristina Buccino dopo aver partecipato a diversi programmi ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi solamente a quello dei social. I risultati l’hanno premiata diventando una delle influencer più seguite grazie alla sua infinita bellezza. La modella calabrese ha oltre 3 milioni di follower e fa sognare i suoi fan con delle foto hot. L’ultima è veramente incandescente e con l’arrivo dell’estate le foto saranno sempre più ‘calienti’.

Cristina ha pubblicato uno scatto con una maglietta di jeans con la zip tirata un po’ già che mette in mostra il suo bellissimo lato ‘A’. Sotto un bellissimo pantalone bianco. La modella ha mandato in visibilio i suoi follower che hanno commentato la foto. Tanti like e soprattutto moltissimi commenti positivi, infatti la Buccino non ha molti hater anche per la sua simpatia.