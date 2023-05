Nicolò Zaniolo pazzo di una star televisiva: di chi si tratta

L’avventura di Nicolò Zaniolo in Turchia non sta andando come il campione sperava, ma c’è un importante aggiornamento sulla sua vita privata

Dimenticare tutto e ricominciare. Doveva essere questa la missione di Nicolò Zaniolo in Turchia con la maglia del Galatasaray, ma gli sta riuscendo solo in parte a differenza di Mauro Icardi che nella SuperLig si è rilanciato.

Proprio per questo regna l’incertezza totale sul suo futuro. Almeno sulla carta il suo impegno con i futuri campioni turchi è destinato a durare nel tempo. Invece ora che si avvicina l’apertura del mercato estivo il nome del centrocampista offensivo spezzino torna in ballo. C’è la possibilità concreta di rivederlo in Serie A, ma con una maglia diversa da quella della Roma. La favorita in questo momento, come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, è ancora una volta il Milan che già aveva pensato a lui nel mercato di gennaio ma lo chiedeva in prestito.

I rossoneri, quando aprirà la prossime sessione potrebbero rifarsi vivi, ancora una volta. Il Gala chiede non meno di 30 milioni per liberarlo anche se il Milan ancora una volta sta lavorando sulla formula del prestito con eventuale obbligo di riscatto. Non è però solo per questo che il nome di Zaniolo nelle ultime ore è al centro delle cronache, anche se il calcio questa volta non c’entra. Piuttosto si tratta di gossip e della nuova fiamma di Nick, almeno secondo la stampa turca.

Nicolò Zaniolo pazzo di una star televisiva: in Turchia sono sicuri, c’è la svolta

In effetti Zaniolo al centro della cronaca rosa fa il paio con le sue presenze in campo. Nel suo passato c’è stata la lunga relazione con Sara Scaperrotta, che aveva lasciato alla fine del 2020. La ragazza era rimasta anche incinta, è diventata mamma di Tommaso, che è figlio dell’ex romanista, anche se questo non è bastato a farli tornare insieme.

Poi il suo nome è stato accostato a quello dell’attrice di origini rumene Madalina Ghenea e successivamente per un paio di mesi ha frequentato Chiara Nasti. Dopo la loro rottura, l’influencer si è messa con Mattia Zaccagni, dal quale ha avuto un figlio e che a giugno sposerà. Da quando è arrivato a Istanbul, come single, il suo nome ha fatto gola. Un paio di mesi fa sembrava frequentasse l’attrice Burcu Özberk, ma non ci sono mai state prove. Adesso però spunta una nuova fiamma sempre turca.

Secondo la giornalista Birsen Altuntas, molto celebre nel suo Paese, Zaniolo sarebbe molto preso dalla cantante Aleyna Kalaycıoglu, diventata famosa in patria anche con Survivor Turkey, la versione locale de L’Isola dei Famosi. Prima si sarebbero scambiati molti messaggi su Instagram e poi avrebbero cominciato anche a vedersi. La prova? Lei è stata paparazzata nel quartiere di Zorlu ad Istanbul, la stessa della città in cui risiede Nicolò. Aleyna di recente ha postato un’immagine della tribuna dello stadio, impegnata a vedere una partita del Galatasaray e questo ha rafforzato le voci. Ma in fondo non è la prima volta per lei: in passato ha fatto coppia con Cengiz Ünder, ex romanista oggi all’Olympique Marsiglia.