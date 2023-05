La moglie di Messi osa e si mette in posa: strepitosa!

Antonella Roccuzzo, moglie di Leo Messi, è davvero in ottima forma e lo dimostra proprio durante il suo ultimo viaggio in Italia.

La compagna del calciatore argentino è sempre più apprezzata sui social. Leo Messi è seguito dovunque nel mondo e anche la moglie sta avendo un suo seguito eclatante, sono ben 35 milioni i fan che la osservano estasiati su Instagram.

Il segreto della serenità di Leo Messi sta anche nella vita familiare, senza eccessi e con ritmi abbastanza scanditi. I meriti vanno dati soprattutto alla moglie Antonella Roccuzzo, la splendida 35enne argentina che gli ha dato tre figli (Thiago, Mateo e Ciro) ma non manca di entusiasmare i fan con le sue foto sexy.

Sono una delle coppie più seguite del mondo, proprio per la spontaneità che spesso mostrano davanti alle telecamere e ai fotografi. Leo Messi sembra quasi un anti-divo, sua moglie invece la ragazza della porta accanto, ma che non manca di mostrare tutta la sua femminilità. E lo fa in questo caso proprio in una visita italiana, come riporta direttamente sul suo profilo Instagram, dando sfoggio della sua sensualità in riva al lago di Como. Un legame con la nostra terra che rimane ben saldo, le sue origini sono calabresi e il fascino mediterraneo, unito a quello del Sudamerica, è un boom micidiale per gli utenti social.

Roccuzzo, le foto che fanno ingelosire Messi

Guardando le immagini postate da Antonella Roccuzzo potrebbe esserci un po’ di comprensibile e sana gelosia da parte di Leo Messi, impegnato con il Paris Saint Germain almeno sino al termine della stagione. L’argentino dovrà decidere il suo futuro, mentre sua moglie fa sfoggio della sua bellezza in Italia, l’ultima foto su Instagram raggiunge il pieno dei like da parte degli ammiratori, che ancora la ringraziano anche per aver convinto Leo Messi a tornare con la nazionale argentina.

Il pubblico maschile è in prima fila, ma ci sono tanti altri vip e mogli di calciatori che hanno manifestato il loro affetto verso Antonella Roccuzzo. Tanti i profili autenticate di bellezze un po’ da tutto il mondo, comprendendo le pop star argentine e sudamericane, che l’hanno apprezzata al mondiale del Qatar. Insieme alle altre mogli ha festeggiato il trionfo in campo a fine gara, spiccando per eleganze e spontaneità. Elementi che la portano sempre più ad essere ricercata sui social, diventando anche un volto appetibile per i marchi commerciali.