La camicia si apre e la Nargi fa sognare: spiaggia ai suoi piedi

Federica Nargi in spiaggia inaugura la stagione estiva come meglio non si potrebbe: l’ex velina subito al centro dell’attenzione

La showgirl e modella Federica Nargi viene riconosciuta, un pò da tutti, come una delle donne più belle in Italia. Una presenza ormai diventata iconica e che non passa mai inosservata, in ogni occasione.

La showgirl romana, lo sappiamo, attira l’attenzione in maniera naturale ed è impossibile persino da descrivere a volte. Una situazione che affonda le sue radici nel tempo, precisamente a partire dal 2008, anno in cui entrò a far parte della famiglia, e della storia, di Striscia la Notizia, come una delle veline più amate di sempre, come anche la sua compagna d’avventura Costanza Caracciolo.

Quattro anni indimenticabili per la coppia e da lì per entrambe una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo, con bellezza e sensualità da vendere esibite in ogni dove. Come modella e showgirl, Federica fa strage di cuori praticamente sempre e inevitabilmente sui social è una delle più amate in assoluto, lo confermano anche i numeri: oltre 4 milioni e 200 mila followers su Instagram. I suoi scatti sono sempre cliccatissimi e non deludono mai le attese. In particolare, non accade mai in questo periodo, quello della tarda primavera e dell’estate, in cui Federica da’ davvero il meglio di se stessa.

Federica Nargi, il bikini fa capolino sotto la camicetta: delirio all’istante sul web

Per Federica l’estate è già iniziata, sebbene si sia ancora alla metà di maggio. In questi giorni infatti la showgirl si è concessa un breve viaggio di qualche giorno, di sole, mare e relax, inaugurando la stagione balneare in quel di Formentera. Il luogo ideale dove mettere già in mostra la sua sensualità al massimo.

Il ‘trailer’ estivo è più che sufficiente per strappare applausi a scena aperta. Sguardo e sorriso magnetici, camicetta aperta e la scollatura che spunta da sotto in costume, scatenando la inevitabile corsa allo zoom e gli ancora più inevitabili like e commenti tutti a suo favore. Per Federica, è sempre un plebiscito e un tripudio di consensi. Una interessante anticipazione di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane, quando si riproporrà un tema sempre attuale, quello degli scatti più irresistibili da pubblicare a beneficio dei fan dei social. Le temperature in zona Nargi saranno elevatissime, su questo non ci sono dubbi.